США вимагають від Ірану передати збагачений уран

Переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут через розбіжності щодо ядерної програми

Трамп «втрачає терпіння» через блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві

Вашингтон виставив Тегерану п'ять умов відновлення діалогу, головна з яких — вивезення й передача Сполученим Штатам чотирьохсот кілограмів іранського збагаченого урану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іранське агентство Fars.

Що вимагають США

Вашингтон назвав свої умови у відповідь на п'ять вимог, які Іран висунув раніше: припинення бойових дій на всіх фронтах, зняття санкцій, розморозка активів, виплата компенсацій та визнання суверенітету над Ормузькою протокою.

Американський список такий само суворий. Крім передачі урану, США наполягають:

на відмові Ірану від будь-яких компенсаційних виплат;

на збереженні роботи лише одного ядерного комплексу в країні;

на відмові від розморозки навіть чверті іранських активів;

на повній зупинці всіх бойових дій.

Іран натомість заперечив будь-яку готовність розлучитися зі своїми запасами збагаченого урану. Тегеран наголошує, що це питання не підлягає обговоренню.

Трамп розглядає повернення до війни

Тим часом президент США Дональд Трамп, за даними джерел CNN, дедалі більше розчаровується в переговорах і всерйоз не виключає відновлення бойових дій. Причини — тривала блокада Ормузької протоки та розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на поступки щодо ядерної програми. Останню іранську пропозицію Трамп публічно назвав «абсолютно неприйнятною». У Білому домі, за інформацією CNN, теж немає єдності: Пентагон виступає за агресивніший підхід і пропонує новими ударами ще більше послабити позиції Ірану.

НАТО: Іран зберіг шістдесят відсотків ракетного арсеналу

The Independent з посиланням на джерела в Альянсі повідомляє: за оцінками розвідки НАТО, Тегеран досі має не менше шістдесяти відсотків довоєнного ракетного потенціалу й здатний завдавати ударів по союзниках США на Близькому Сході. Ці дані ставлять під сумнів заяви Трампа та міністра оборони Піта Хеґсета про те, що іранська армія «розгромлена» й «знищена».

За словами колишнього помічника заступника держсекретаря США з контролю над озброєннями Френка Роуза, сила Тегерана — в асиметричних можливостях: балістичних і крилатих ракетах, безпілотниках, морських мінах, кіберопераціях та проксі-угрупованнях. Навіть ослаблений Іран, наголосив він, здатний порушити морське судноплавство й атакувати енергетичну інфраструктуру в Перській затоці. Особливо небезпечний «москітний флот» — озброєні швидкісні катери, які важко відстежити й за допомогою яких Тегеран фактично утримує блокаду Ормузької протоки попри втрати військово-морського флоту.

Крім того, за даними НАТО, частина підземних ядерних об'єктів Ірану могла вціліти або може бути швидко відновлена.

Нагадаємо, минулого тижня NYT повідомляла, що розвідка США фіксує: Іран має оперативний доступ до тридцяти з тридцяти трьох ракетних об'єктів уздовж Ормузької протоки, що свідчить про значно більшу боєздатність, ніж визнає Трамп. До слова, Рубіо раніше охарактеризував іранських переговірників як вправних гравців, чиєю головною метою є виграш часу, та наголосив, що будь-яка угода повинна назавжди унеможливити швидке створення Тегераном ядерного озброєння.