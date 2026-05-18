Головна Світ Політика
search button user button menu button

США вимагають від Ірану передати збагачений уран

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
США вимагають від Ірану передати збагачений уран
Переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут через розбіжності щодо ядерної програми
фото: Getty Images, колаж: Главком
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Трамп «втрачає терпіння» через блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві

Вашингтон виставив Тегерану п'ять умов відновлення діалогу, головна з яких — вивезення й передача Сполученим Штатам чотирьохсот кілограмів іранського збагаченого урану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іранське агентство Fars.

Що вимагають США

Вашингтон назвав свої умови у відповідь на п'ять вимог, які Іран висунув раніше: припинення бойових дій на всіх фронтах, зняття санкцій, розморозка активів, виплата компенсацій та визнання суверенітету над Ормузькою протокою.

Американський список такий само суворий. Крім передачі урану, США наполягають:

  • на відмові Ірану від будь-яких компенсаційних виплат;
  • на збереженні роботи лише одного ядерного комплексу в країні;
  • на відмові від розморозки навіть чверті іранських активів;
  • на повній зупинці всіх бойових дій.

Іран натомість заперечив будь-яку готовність розлучитися зі своїми запасами збагаченого урану. Тегеран наголошує, що це питання не підлягає обговоренню.

Трамп розглядає повернення до війни

Тим часом президент США Дональд Трамп, за даними джерел CNN, дедалі більше розчаровується в переговорах і всерйоз не виключає відновлення бойових дій. Причини — тривала блокада Ормузької протоки та розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на поступки щодо ядерної програми. Останню іранську пропозицію Трамп публічно назвав «абсолютно неприйнятною». У Білому домі, за інформацією CNN, теж немає єдності: Пентагон виступає за агресивніший підхід і пропонує новими ударами ще більше послабити позиції Ірану. 

НАТО: Іран зберіг шістдесят відсотків ракетного арсеналу

The Independent з посиланням на джерела в Альянсі повідомляє: за оцінками розвідки НАТО, Тегеран досі має не менше шістдесяти відсотків довоєнного ракетного потенціалу й здатний завдавати ударів по союзниках США на Близькому Сході. Ці дані ставлять під сумнів заяви Трампа та міністра оборони Піта Хеґсета про те, що іранська армія «розгромлена» й «знищена».

За словами колишнього помічника заступника держсекретаря США з контролю над озброєннями Френка Роуза, сила Тегерана — в асиметричних можливостях: балістичних і крилатих ракетах, безпілотниках, морських мінах, кіберопераціях та проксі-угрупованнях. Навіть ослаблений Іран, наголосив він, здатний порушити морське судноплавство й атакувати енергетичну інфраструктуру в Перській затоці. Особливо небезпечний «москітний флот» — озброєні швидкісні катери, які важко відстежити й за допомогою яких Тегеран фактично утримує блокаду Ормузької протоки попри втрати військово-морського флоту.

Крім того, за даними НАТО, частина підземних ядерних об'єктів Ірану могла вціліти або може бути швидко відновлена.

Нагадаємо, минулого тижня NYT повідомляла, що розвідка США фіксує: Іран має оперативний доступ до тридцяти з тридцяти трьох ракетних об'єктів уздовж Ормузької протоки, що свідчить про значно більшу боєздатність, ніж визнає Трамп. До слова, Рубіо раніше охарактеризував іранських переговірників як вправних гравців, чиєю головною метою є виграш часу, та наголосив, що будь-яка угода повинна назавжди унеможливити швидке створення Тегераном ядерного озброєння.

Читайте також:

Теги: ядерна зброя Іран розвідка Дональд Трамп блокада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ормузька протока – стратегічний вузол, через який проходять підводні кабелі
Іран погрожує відключити інтернет-кабелі: під загрозою зв'язок Азії з Європою
Вчора, 23:45
Саудівська Аравія просуває мирний пакт з Іраном без участі Ізраїлю
Саудівська Аравія зробила хід конем. Ер-Ріяд запропонував Ірану пакт про ненапад
15 травня, 13:21
Будівництво Trump Tower в Австралії зірвалося через скандали навколо Трампа
Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели
13 травня, 08:16
Трамп розчарований тим, як іранці ведуть переговори щодо припинення війни
CNN: Трамп розглядає можливість відновлення бойових операцій проти Ірану
12 травня, 05:10
Росія посилила активність стратегічних сил на Камчатці
Кремль напередодні параду розпочав нові ракетні маневри
6 травня, 13:45
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
Трамп заявив, що США ведуть позитивні переговори з Іраном
4 травня, 00:57
Ракета гіперзвукового комплексу Dark Eagle
США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg
30 квiтня, 05:12
Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів
Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів
26 квiтня, 06:16
Олександр Лукашенко почав лякати, що до Білорусі у разі агресії доєднається Росія
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
20 квiтня, 10:19

Політика

США вимагають від Ірану передати збагачений уран
США вимагають від Ірану передати збагачений уран
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
Адмірал НАТО назвав країну, що найбільше виграє від затяжної війни в Україні
Адмірал НАТО назвав країну, що найбільше виграє від затяжної війни в Україні
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Defense Express: Росія погрожує вдарити по бункерах Києва, але немає чим
Defense Express: Росія погрожує вдарити по бункерах Києва, але немає чим
Після Трампа Пекін прийме Путіна: Україна теж отримала запрошення
Після Трампа Пекін прийме Путіна: Україна теж отримала запрошення

Новини

Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua