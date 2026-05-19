Іран погодився передати запаси збагаченого урану Росії в межах мирної угоди зі США – ЗМІ

Ростислав Вонс
Вивезення урану з Ірану технічно можливе, але залежить від багатьох інших факторів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Вважається, що Тегеран має понад 440 кг збагаченого урану, який можна довести до рівня, придатного для створення атомної бомби

Іран через Пакистан передав США нову пропозицію для довгострокового перемир’я. Зокрема, Тегеран заявив про готовність передати свої запаси високозбагаченого урану Росії, а не Сполученим Штатам, як наполягає Вашингтон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al-Arabiya.

ЗМІ зазначає, що Іран готовий піти на тривале замороження своєї ядерної програми замість її повної ліквідації. Однією з умов має стати передача Росії близько 400 кг збагаченого урану.

Також Тегеран згоден відмовитися від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку США. Іран вимагає «довгострокового багатоетапного перемир’я», а також такого політичного формулювання, яке дозволило б Тегерану «зберегти обличчя».

Окрім цього, влада Ірану вимагає відокремити рішення щодо відкриття Ормузької протоки від ядерного питання. Тегеран наполягає, щоб і надалі в разі будь-яких конфліктів навколо Ормузької протоки роль посередників виконували Пакистан та Оман.

Іранське агентство Tasnim повідомляє з посиланням на джерело в Тегерані, що США погодилися скасувати санкції щодо іранської нафти на час переговорів. За даними ЗМІ, Вашингтон все-таки дозволив Ірану обмежену мирну ядерну діяльність під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і погодився розморозити чверть заблокованих іранських активів «відповідно до поетапного графіка».

Однак Тегеран відхилив обидві компромісні пропозиції. Джерело Reuters повідомляє, що «обидві країни продовжують постійно змінювати свої умови».

Нагадаємо, Вашингтон виставив Тегерану п'ять умов відновлення діалогу, головна з яких – вивезення й передача Сполученим Штатам чотирьохсот кілограмів іранського збагаченого урану.

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел CNN, дедалі більше розчаровується в переговорах і всерйоз не виключає відновлення бойових дій. Причини – тривала блокада Ормузької протоки та розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на поступки щодо ядерної програми. Останню іранську пропозицію Трамп публічно назвав «абсолютно неприйнятною». У Білому домі, за інформацією CNN, теж немає єдності: Пентагон виступає за агресивніший підхід і пропонує новими ударами ще більше послабити позиції Ірану.

