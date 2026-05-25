Мадяр отримуватиме вдвічі менше за Орбана і скоротить зарплати владі

Вікторія Літвінова
Прем'єр-міністр Угорщини не переїхав до урядової резиденції – лишився жити у власному будинку
Петер Мадяр: «Людяність, поміркованість і смирення» – ось чого я чекаю від чиновників

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив масове скорочення зарплат політичної верхівки країни: його власний місячний дохід становитиме 3,8 млн форинтів – менш ніж половина від того, що отримував Віктор Орбан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорський телеканал RTL.

Скільки отримуватиме прем'єр

Мадяр заявив про це в першому великому телеінтерв'ю після вступу на посаду – в суботу ввечері на RTL. За його словами, прем'єрська зарплата складатиметься з двох частин: 2,3 млн форинтів прем'єрського окладу плюс 1,5 млн форинтів стандартного депутатського утримання. Разом – 3,8 млн форинтів, або близько 10 500 євро на місяць.

Остання задекларована зарплата Орбана становила 7,8 млн форинтів (22 000 євро) щомісяця. Тобто Мадяр отримуватиме менш ніж половину від цього. Для порівняння: середня зарплата в Угорщині – близько 640 000 форинтів (1 630 євро) на місяць. Орбан заробляв у 34 рази більше від пересічного угорця; Мадяр – у 5,9 раза.

Хто ще втратить у доходах

Суттєве скорочення зарплат чекає і на інших: міністрів, держсекретарів, депутатів, мерів та топменеджерів держкомпаній. Конкретних цифр для кожної категорії Мадяр поки не назвав, проте анонсував і урізання депутатських компенсацій.

Досі парламентарі могли отримувати до 7 млн форинтів (19 500 євро) на місяць на транспорт, житло та персонал. За новим планом, максимум знизиться до менш ніж 5 млн форинтів (14 000 євро). Мадяр також закликав депутатів не вибирати навіть цей ліміт повністю. Загальна економія для бюджету від реформи може сягнути 50 млрд форинтів – близько 139 млн євро.

«Людяність, поміркованості та смирення» – саме цього чекає Мадяр від своїх підлеглих, написав він у X, коментуючи реформу.

Контекст: бюджет у гіршому стані, ніж очікували

Ощадливість – не просто символічний жест. Мадяр попередив, що стан держфінансів, успадкованих від уряду Орбана, виявився «гіршим за очікування» –  він не виключив фальсифікацій у бюджетній звітності попередньої влади. Водночас прем'єр розраховує на економічне зростання близько 2% цього року і сподівається, що Угорщина зрештою зростатиме на два-три відсоткові пункти швидше за середній показник по ЄС.

Загалом нова влада вже встигла знайти у будівлях колишніх міністерств мішки з понищеними документами – сліди, які, на думку Мадяра, лишила команда Орбана у поспіху під час передачі влади. Паралельно уряд готує угоду з Єврокомісією про розблокування 10,4 млрд євро відновлювальних коштів, заморожених за Орбана.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Мадяр їздить на синьому Skoda Superb і не переїхав до урядової резиденції – відмовився від усіх атрибутів розкоші, які були у Орбана. Реформа зарплат стала ще одним кроком у тому самому напрямку.

