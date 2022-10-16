Дев’ятий пакет санкцій проти Росії: оголошено дату важливої зустрічі Ради ЄС

Рада Європейського союзу з іноземних справ на засіданні в понеділок працюватиме над новим, 9-м пакетом санкцій проти РФ

Рада міністрів ЄС із закордонних справ на зустрічі у понеділок, 17 жовтня, розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

«Рада ЄС із закордонних справ закличе до більшої підтримки України, роботи над дев'ятим пакетом санкцій проти РФ, а також конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією», – написав глава МЗС Латвії.

Відзначимо, влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.

Нагадаємо, 6 жовтня Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.