The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа

Українські топпосадовці розчаровані політикою адміністрації президента США Джо Байдена

Високопоставлені українські чиновники опрацьовують публічні формулювання щодо того, яким чином переможець виборів Дональд Трамп збирається закінчити війну в Україні. Про це пише The Economist.

Як зазначає видання, відмова США дати Україні дозвіл на використання своїх далекобійних ракет для ударів углиб РФ, затримки військової допомоги та нездатність надати надійні гарантії безпеки дедалі частіше сприймаються, як слабкість і лицемірство з боку адміністрації Байдена.

«Однак перемога Трампа може запропонувати Зеленському вихід із ситуації, яка в кращому разі виглядає як кривавий глухий кут, а в гіршому – як поразка», – йдеться в матеріалі.

Видання нагадало, що Трамп обіцяв закінчити війну впродовж 24 годин, проте ніхто, а, можливо, і сам республіканець, не знає, з чого насправді складається його мирний план. Офіційні особи в Україні опрацьовують два публічні формулювання.

Перше озвучив кандидат у віцепрезиденти Трампа Джей Ді Венс. Його пропозиція передбачає заморожування конфлікту на нинішніх лініях і примус України до нейтралітету без очевидних гарантій безпеки або обмежень для російського диктатора Володимира Путіна.

Другий план, якому Україна нібито віддає перевагу, озвучений колишнім держсекретарем Майком Помпео, полягає в посиленні підтримки України як стримування РФ, залишаючи при цьому відкритою перспективу членства в НАТО.

Утім, багато чого залежатиме від того, який план у підсумку підтримає сам Трамп.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.