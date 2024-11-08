Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа
фото: AP

Українські топпосадовці розчаровані політикою адміністрації президента США Джо Байдена

Високопоставлені українські чиновники опрацьовують публічні формулювання щодо того, яким чином переможець виборів Дональд Трамп збирається закінчити війну в Україні. Про це пише The Economist.

Як зазначає видання, відмова США дати Україні дозвіл на використання своїх далекобійних ракет для ударів углиб РФ, затримки військової допомоги та нездатність надати надійні гарантії безпеки дедалі частіше сприймаються, як слабкість і лицемірство з боку адміністрації Байдена.

«Однак перемога Трампа може запропонувати Зеленському вихід із ситуації, яка в кращому разі виглядає як кривавий глухий кут, а в гіршому – як поразка», – йдеться в матеріалі.

Видання нагадало, що Трамп обіцяв закінчити війну впродовж 24 годин, проте ніхто, а, можливо, і сам республіканець, не знає, з чого насправді складається його мирний план. Офіційні особи в Україні опрацьовують два публічні формулювання.

Перше озвучив кандидат у віцепрезиденти Трампа Джей Ді Венс. Його пропозиція передбачає заморожування конфлікту на нинішніх лініях і примус України до нейтралітету без очевидних гарантій безпеки або обмежень для російського диктатора Володимира Путіна.

Другий план, якому Україна нібито віддає перевагу, озвучений колишнім держсекретарем Майком Помпео, полягає в посиленні підтримки України як стримування РФ, залишаючи при цьому відкритою перспективу членства в НАТО.

Утім, багато чого залежатиме від того, який план у підсумку підтримає сам Трамп.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

Читайте також:

Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні події ночі 18 жовтня
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
18 жовтня, 07:00
Олексій Череватенко розповів, що втратив житло у Бородянці Київської області
Відомий український актор розповів, що окупанти зробили з його житлом під Києвом
15 жовтня, 12:26
ЗСУ за добу знищили 48 дронів противника
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 08:11
Сергій Салатов, за словами журналістів, ймовірно, мав зв’язки з «ДНР»
Призначено службову перевірку щодо командира 107-го батальйону ТрО Салаватова: що сталося
18 жовтня, 08:30
Колекційна марка випущена обмеженим тиражем
«Укрпошта» презентувала колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу Kraken
24 жовтня, 15:45
Хакери стараються повпливати на вибори у США
Китайські хакери атакували телефони людей зі штабу Гарріс та Трампа
26 жовтня, 05:03
Кобахідзе вважає, що правління Трампа забезпечить «перезапуск» американсько-грузинських відносин
Прем’єр Грузії сподівається на «перезапуск» відносин зі США після перемоги Трампа
6 листопада, 15:19
Закон передбачає передання повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів від Держпраці до сервісних центрів МВС
Зеленський передав частину повноважень Держпраці іншим органам
6 листопада, 17:38
Політик також підкреслив, що теперішня система безпеки не забезпечує Європі «необхідного рівня захисту»
Євросоюзу потрібна власна армія? Прем’єр-міністр Люксембургу виступив із заявою
6 листопада, 16:07

Політика

The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа
The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа
ООН стурбована поверненням Трампа до Білого дому – Reuters
ООН стурбована поверненням Трампа до Білого дому – Reuters
США підтримають переговори України з Росією за однієї умови
США підтримають переговори України з Росією за однієї умови
Нардеп розповів, чому Трамп буде кращим за Байдена
Нардеп розповів, чому Трамп буде кращим за Байдена
РФ визнала «небажаною» організацією український правозахисний центр Zmina
РФ визнала «небажаною» організацією український правозахисний центр Zmina
Литва посилює контроль за товарами на кордоні з Білоруссю
Литва посилює контроль за товарами на кордоні з Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
75K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
21K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7895
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
4989
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua