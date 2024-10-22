Правоохоронці затримали організатора замаху на одеського бізнесмена

За даними слідства, підозрюваний отримав від спецслужб РФ замовлення на вбивство одеського бізнесмена

Організатора злочину затримано після надання «доказів» виконання замовлення

В Одесі попередили вбивство голови громадського формування на замовлення спецслужб РФ. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Судячи з матеріалів справи, йдеться про бізнесмена Геннадія Бейбутяна, пише lb.ua.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури львів’янину повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний отримав від спецслужб РФ замовлення на вбивство одеського бізнесмена – голови громадського формування з охорони правопорядку.

Підозрюваний підшукав «кілера», якому пообіцяв $80 тис за виконання замовлення та передав детальну інформацію про жертву – його фото, звички, місце проживання і роботи.

Завдяки злагодженим діям прокурорів, співробітників Служби безпеки та поліції злочин попереджено. Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленою «жертвою» було надано замовнику, інформацію про «вбивство» висвітлено у медіа.

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Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленою «жертвою» було надано замовнику фото: Офіс Генерального прокурора

Організатора злочину затримано після надання «доказів» виконання замовлення. Вилучено телефон з листуванням з російським куратором, а також бойову гранату «Ф-1».

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Перевіряється причетність підозрюваного до організації посягань на життя інших українських діячів на замовлення спецслужб РФ, а також інших злочинів проти основ національної безпеки України.

За попередніми даними, у вересні 2024 року підозрюваний прибув до Одеси для виконання іншого завдання спецслужб РФ – організації ліквідації відомого одеського громадського активіста за винагороду у $100 тис.