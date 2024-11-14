Команда Трампа готується до масової «чистки» Пентагону – Reuters

Команда Трампа складає список офіцерів Пентагону для звільнення

Команда президента Дональда Трампа, який переміг на виборах, готує списки офіцерів Пентагону на звільнення. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Одним із перших у списку на звільнення може стати голова комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун. Також очікується відставка офіцерів, пов'язаних із колишнім головою комітету Марком Міллі.

За даними агентства, від виконання обов'язків усунуть безліч співробітників оборонного відомства. Американські чиновники, яких опитали представники ЗМІ, вважають велику перестановку кадрів малоймовірною. На думку політиків, вона не є необхідною та порушила б діяльність Пентагону.

Одне з джерел заявило, що люди у списках на звільнення «цілком замінні». Інформатор уточнив, що нестачі готових взятися за справу людях немає.

Нагадаємо, несподіване рішення Трампа призначити телеведучого Піта Геґсета шефом Пентагону не сподобалось американцям. Висунення кандидатури телеведучого та колишнього військового на пост міністра оборони США вкрай здивувало американські владні кола. У Вашингтоні розраховували, що Пентагон очолить «хтось, хто дійсно має великий досвід в обороні».

До слова, Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Марко Рубіо, який давно відомий своєю жорсткою позицією щодо зовнішньої політики та активною підтримкою міжнародних союзників США, зобов'язався виконувати програму нового президента, ставлячи інтереси Сполучених Штатів на перше місце.