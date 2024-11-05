ХАМАС відхилив пропозицію Єгипту щодо миру на Близькому Сході – Блінкен

Бойовики ХАМАС не погодились звільнити чотирьох заручників, як пропонував Єгипет

Бойовики ХАМАС не погодилися на короткострокове припинення вогню у Секторі Газа та звільнення чотирьох заручників. Така пропозиція для палестинської організації та Ізраїлю раніше була озвучена Єгиптом. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє сайт американського Держдепу.

Зазначається, що вчора глава зовнішньополітичного відомства США провів розмову з міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абделатті, зокрема для обговорення ситуації на Близькому Сході.

«Держсекретар наголосив на важливості припинення війни в Газі, забезпечення звільнення всіх заручників, а також збільшення та стабільності доставки гуманітарної допомоги», – розповіли у Держдепі Штатів.

Разом з тим Блінкен зазначив, що ХАМАС «знову відмовився звільнити навіть обмежену кількість заручників, щоб забезпечити припинення вогню та допомогу жителям Гази», додали в американському відомстві.

«Він обговорив важливість встановлення шляху для постконфліктного періоду, який забезпечує управління, безпеку та відбудову», – додали у Держдепі.

До слова, армія Ізраїлю заявила про ліквідацію останнього члена політбюро угрупування ХАМАС Ізз ад-Діна Кассаба. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Нагадаємо, голова представництва палестинського руху ХАМАС за кордоном Халед Машаль очолив організацію після знищення ізраїльською армією голови політбюро ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

До слова, місія Ірану при ООН заявила, що обставини смерті лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнять «дух опору».

Пізніше стало відомо, що ліванське бойове угруповання «Хезболла» переходить до нового етапу ескалації у війні проти Ізраїлю. «Хезболла» заявила, що сотні бійців повністю готові відобразити будь-яке наземне вторгнення Ізраїлю до південноліванських сіл. Крім того, угруповання пригрозило, що з кожним днем посилюватиме ракетні удари по Ізраїлю і вперше застосує «високоточні ракети».