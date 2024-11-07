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Політичний розкол у Німеччині: уряд залишає ціла партія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Політичний розкол у Німеччині: уряд залишає ціла партія
У Німеччині розпочались урядові перестановки
фото із відкритих джерел

Глава ВДП Дюрр: міністри партії залишать уряд ФРН слідом за Лінднером

Уряд Німеччини слідом за главою Мінфіну ФРН Крістіаном Лінднером залишать ще три міністри від Вільної демократичної партії (СвДП). Про це повідомляє DPA з посиланням на главу фракції Крістіана Дюрра. Вони мають намір подати заяви про відставку федеральному президентові спільно.

Йдеться про міністрів юстиції, транспорту, а також науки, досліджень та освіти. При цьому, за словами Дюрра, у рамках фракції у Бундестазі партія продовжить конструктивну діяльність.

За даними DPA, СвДП поклала край трипартійному коаліційному союзу. Він складався із Соціал-демократичної партії канцлера ФРН Олафа Шольца (СДПН), Вільної демократичної партії та партії «Зелених».

Раніше канцлер ФРН відправив у відставку міністра фінансів країни Крістіана Лінднера. Він нарікає, що високопосадовець надто часто обманював його довіру. Канцлер підкреслив, що його змусили попросити президента країни про звільнення Лінднера, оскільки хтось має запобігти шкоді країні.

Шольц також повідомив, що запросить вотум довіри у бундестагу, це дозволить провести дострокові вибори у Німеччині у березні. Він пояснив, що голосування може відбутися до кінця березня.

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Теги: уряд Німеччина Олаф Шольц партії звільнення політика вибори

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