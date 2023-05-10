Боррель пояснив, чому ЄС продовжує підтримувати Україну

Боррель висловив занепокоєння через те, що всі факти свідчать про продовження кровопролитної війни

Голова європейської дипломатії розповів, що станеться, якщо Захід перестане надавати Україні військову допомогу

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів у інтерв’ю чому ЄС не припинятиме підтримувати Україну та що станеться, якщо Захід перестане надавати країні військову допомогу. Про це повідомляє La Sexta.

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За словами Борреля, припинення підтримки матиме негативні наслідки для України.

«Я знаю, як закінчити війну негайно: я припиняю надавати військову допомогу Україні, і Україна має здатися за кілька днів. Все, війна закінчена. Але чим закінчилася війна? Україна перетвориться на таку маріонеткову країну, як Білорусь, позбавлену своїх свобод. Ми хочемо закінчити війну?» – заявив політик.

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Також Жозеп Боррель висловив занепокоєння через те, що всі факти свідчать про продовження кровопролитної війни.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у неділю, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну об’єднало трансатлантичний альянс.

Він зазначив, що на додачу до допомоги Україні, були присутні також загальне відчуття оновлення, мети та готовності заплатити ціну за дотримання принципів міжнародного верховенства права, свободи та демократії.

Раніше глава євродипломатії Боррель повідомив, що Європейський Союз «хотів би витрачати бюджетні кошти на своїх громадян, а не віддавати Україні, але ЄС не має вибору».

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Політик також зізнався, що останнім часом почувається скоріше не головою євродипломатії, а міністром оборони Європейського Союзу.

До слова, до кінця поточного року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро. Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.