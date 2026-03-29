До 40 вильотів щомісяця: пілот НАТО розповів про перехоплення російських літаків

glavcom.ua
Німецькі пілоти регулярно перехоплюють російські літаки біля кордонів НАТО
фото: Bild

«Кожна секунда на рахунку», – каже військовий про вильоти біля східного флангу альянсу

Військові пілоти з Німеччини дедалі частіше підіймаються в повітря для перехоплення російських літаків поблизу східних кордонів НАТО. Про це пише Bild з посиланням на пілота бундесверу, який несе службу на базі в Мальборку неподалік Калінінградської області, пише «Главком».

Пілот зазначив, що тривоги оголошують регулярно, а на підготовку до вильоту є лише лічені хвилини.

«Як тільки лунає сигнал, кожна секунда на рахунку. Ми надягаємо жилети, беремо шоломи й біжимо до машин, які відвозять нас до літака. Ми застрибуємо в кабіну, наземний персонал усе готує, закриває кабіну й витягує запобіжні штифти з ракет», – розповів пілот.

Уже в повітрі екіпаж отримує завдання. Найчастіше йдеться про російські військові літаки з вимкненими транспондерами, які наближаються до повітряного простору НАТО.

«Звісно, бачиш і озброєння, яке є на борту росіян. У такій ситуації потрібно діяти гнучко. Ми підлітаємо, дивимося, що вони роблять, певний час летимо поруч із ними. У мене завжди в голові: ми всі люди, і росіяни теж. Але зрештою це лише натискання кнопки – і ракета вже летить», – зазначив він.

Як пише Bild, на східному фланзі НАТО щомісяця відбувається близько 40 таких вильотів.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

