Віткофф розповів про результати переговорів з посланцем Путіна

США та РФ домовилися підтримувати контакт після зустрічі у Флориді

У Флориді відбулася зустріч делегацій США та Росії. Спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про результати переговорів у соцмережі X, пише «Главком».

Як відомо, російську делегацію очолював спеціальний представник диктатора Путіна, глава РФПІ Кирило Дмітрієв.

«Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником Кирилом Дмітрієвим зустрілася з американською делегацією, до складу якої входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Груенбаум», – написав Віткофф.

Про зміст переговорів спецпосланець не повідомив. За його словами, сторони обговорили низку питань і домовилися підтримувати контакт після зустрічі.

«Делегації обговорили низку питань і домовилися підтримувати зв’язок», – зазначив він.

Після зустрічі Кирило Дмітрієв подякував американській стороні за «продуктивні» переговори у Флориді.

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це перша розмова Путіна і Трампа більш ніж за два місяці та, зокрема, перший їхній контакт, про який відомо, з початку атаки США та Ізраїлю на Іран.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що політики обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

«До дзвінка долучилося багато людей і з нашої, і з їх сторони. Ми поговорили про Україну, яка веде нескінченний бій. Між Путіним і Зеленським панує величезна ненависть. Вони не можуть домовитися, але загалом розмова на цю тему була позитивною», – розповів американський президент.

За словами Віткоффа, окрім розмови між Трампом і Путіним, він та зять президента США Джаред Кушнер також провели окрему телефонну розмову з радником російського лідера з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Під час цієї розмови російська сторона повторила ту ж позицію.