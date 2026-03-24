Головна Світ Політика
search button user button menu button

Військові кораблі НАТО відпрацьовують сценарій повномасштабного зіткнення з Чорноморським флотом РФ

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Тисячі солдатів і десятки кораблів імітують відбиття російської атаки в Чорному морі
фото: начальник Генерального штабу Румунії

Країни НАТО розгорнули у Чорному морі «Морський щит»

У Румунії стартували масштабні багатонаціональні навчання НАТО «Морський щит – 2026». Понад дві тисячі військових та десятки бойових кораблів відпрацьовують сценарій повномасштабного нападу Росії в акваторії Чорного моря та дельті Дунаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунське видання Digi24.

Як повідомляє Міністерство оборони Румунії, цьогорічні маневри є одними з найскладніших у регіоні. Головна мета – перевірка оперативної сумісності союзників та здатність швидко реагувати на гібридні та військові загрози з боку РФ. Протягом першого тижня румунські військово-морські сили повинні чинити опір, вони повинні відбити напад, а на другий тиждень навчань сюди прибудуть і союзницькі сили.

Повідомляється, що у цих навчання беруть участь понад 2500 солдатів з 12 країн-членів Альянсу. Серед них є солдати з таких країн, як Італія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки.

Програма включає боротьбу з диверсійними групами, знищення морських мін, захист морських шляхів сполучення та координацію дій авіації та флоту в умовах радіоелектронної боротьби. Окрему увагу приділено безпеці судноплавства та боротьбі з незаконним трафіком, що стало критично важливим на тлі блокувань та мінної небезпеки, спричинених війною в Україні.

Навчання триватимуть до початку квітня, демонструючи готовність НАТО захищати свій південно-східний фланг.

«Главком» писав, що українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО REPMUS 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу. Метою навчань було максимально реалістичне випробування нових технологій. Тобто в умовах, де якомога ближче до реальності імітуються радіоперешкоди, акустична розвідка та збройний опір. 

До слова, масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників. Українські військові застосували систему управління полем бою «Дельта», яка в реальному часі збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту та координує удари. Це дозволяє швидко створювати так званий «ланцюжок знищення» – від виявлення цілі до удару за лічені хвилини.

Теги: Чорне море НАТО військові навчання корабель навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua