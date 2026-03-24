Військові кораблі НАТО відпрацьовують сценарій повномасштабного зіткнення з Чорноморським флотом РФ

Країни НАТО розгорнули у Чорному морі «Морський щит»

У Румунії стартували масштабні багатонаціональні навчання НАТО «Морський щит – 2026». Понад дві тисячі військових та десятки бойових кораблів відпрацьовують сценарій повномасштабного нападу Росії в акваторії Чорного моря та дельті Дунаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунське видання Digi24.

Як повідомляє Міністерство оборони Румунії, цьогорічні маневри є одними з найскладніших у регіоні. Головна мета – перевірка оперативної сумісності союзників та здатність швидко реагувати на гібридні та військові загрози з боку РФ. Протягом першого тижня румунські військово-морські сили повинні чинити опір, вони повинні відбити напад, а на другий тиждень навчань сюди прибудуть і союзницькі сили.

Повідомляється, що у цих навчання беруть участь понад 2500 солдатів з 12 країн-членів Альянсу. Серед них є солдати з таких країн, як Італія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки.

Програма включає боротьбу з диверсійними групами, знищення морських мін, захист морських шляхів сполучення та координацію дій авіації та флоту в умовах радіоелектронної боротьби. Окрему увагу приділено безпеці судноплавства та боротьбі з незаконним трафіком, що стало критично важливим на тлі блокувань та мінної небезпеки, спричинених війною в Україні.

Навчання триватимуть до початку квітня, демонструючи готовність НАТО захищати свій південно-східний фланг.

«Главком» писав, що українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО REPMUS 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу. Метою навчань було максимально реалістичне випробування нових технологій. Тобто в умовах, де якомога ближче до реальності імітуються радіоперешкоди, акустична розвідка та збройний опір.

До слова, масштабні військові навчання НАТО в Естонії виявили серйозні вразливості Альянсу у війні нового покоління із масовим застосуванням безпілотників. Українські військові застосували систему управління полем бою «Дельта», яка в реальному часі збирає розвіддані, аналізує їх із використанням штучного інтелекту та координує удари. Це дозволяє швидко створювати так званий «ланцюжок знищення» – від виявлення цілі до удару за лічені хвилини.