Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії
фото: вікіпедія (ілюстративне)

«Росія вже чотири рази порушувала повітряний простір Естонії цього року»

У п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

«Росія вже чотири рази порушувала повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим», – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Раніше Естонія тимчасово обмежила польоти вздовж свого східного кордону. Це рішення, за словами командувача ВПС Естонії Рійво Валге, пов'язане з підвищеною активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ. Обмеження дозволять Силам оборони здійснювати більш детальне повітряне спостереження та охорону.

Зокрема департамент поліції та прикордонної охорони Естонії будує ворота та різні барʼєри на Нарвському мосту, щоб перекрити прикордонний перехід до Росії, якщо виникне така потреба.

Теги: винищувач росія Естонія

