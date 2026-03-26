Трамп принизив британські авіаносці: деталі

Президент розкритикував можливості флоту Британії та заявив про розчарування НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що британські авіаносці поступаються американським і назвав їх «іграшками» у порівнянні з кораблями ВМС США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Ми почули від Великої Британії заяву – це було три тижні тому – що вони надішлють свої авіаносці, які, до речі, не найкращі авіаносці. Вони іграшки порівняно з тим, що в нас є», – сказав президент США.

Під час виступу Трамп також згадав удар Ірану балістичними ракетами по спільній британсько-американській військовій базі Дієго-Гарсія. За його словами, Тегеран випустив «одну ракету на 2500 миль», хоча, як він зазначив, Іран «ймовірно, не мав такої ракети».

Президент США також прокоментував питання використання цієї бази, зауваживши, що Велика Британія неохоче погоджувалася на її передачу.

«Але вони вистрілили по нині відомому острову, який Велика Британія дуже боялася нам віддати, бо не хотіла бути втягнутою (у війну – ред.), але й ми не хочемо бути втягнутою в їхні війни», – заявив Трамп. Крім того, він повторив, що залишається «дуже розчарованим» діяльністю НАТО.

