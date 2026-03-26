Трамп принизив британські авіаносці: деталі

Єгор Голівець
скріншот з відео

Президент розкритикував можливості флоту Британії та заявив про розчарування НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що британські авіаносці поступаються американським і назвав їх «іграшками» у порівнянні з кораблями ВМС США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Ми почули від Великої Британії заяву – це було три тижні тому – що вони надішлють свої авіаносці, які, до речі, не найкращі авіаносці. Вони іграшки порівняно з тим, що в нас є», – сказав президент США.

Під час виступу Трамп також згадав удар Ірану балістичними ракетами по спільній британсько-американській військовій базі Дієго-Гарсія. За його словами, Тегеран випустив «одну ракету на 2500 миль», хоча, як він зазначив, Іран «ймовірно, не мав такої ракети».

Президент США також прокоментував питання використання цієї бази, зауваживши, що Велика Британія неохоче погоджувалася на її передачу.

«Але вони вистрілили по нині відомому острову, який Велика Британія дуже боялася нам віддати, бо не хотіла бути втягнутою (у війну – ред.), але й ми не хочемо бути втягнутою в їхні війни», – заявив Трамп. Крім того, він повторив, що залишається «дуже розчарованим» діяльністю НАТО.

Нагадаємо, що Іран вважає план США щодо завершення війни несправедливим і таким, що не відповідає його інтересам, та вже передав Вашингтону власні пропозиції. За словами одного з іранських чиновників, запропонований Вашингтоном 15-пунктний план є «одностороннім та несправедливим».

Раніше президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

