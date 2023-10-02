Дочка Кадирова стане віце-прем'єркою уряду Чечні

У жовтні 2021 року Айшат Кадирова була призначена міністром культури Чечні

Рішення про призначення Айшат Кадирової прийнято на розширеному засіданні уряду Чечні

24-річна старша дочка голови Чечні Айшат Кадирова стане заступницею голови уряду республіки – вона займатиметься соціальним блоком. Про це повідомив очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

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Зараз Айшат Кадирова обіймає посаду міністра культури Чечні.

Рішення про призначення Айшат Кадирової прийнято на розширеному засіданні уряду Чечні. Відповідну пропозицію вніс прем'єр республіки Муслім Хучієв, а Рамзан Кадиров його схвалив.

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Міністром культури стане Муса Дадаєв, соратник Кадирова протягом більш ніж 30 років, – у листопаді 2021 року він обійняв посаду міністра спорту, а в червні 2022 року був призначений віце-прем'єром, який займається культурою, туризмом, спортом і справами молоді.

Нагадаємо, лідер Чечні Рамзан Кадиров у 20230 році призначив Айшат Кадирову першою заступницею міністра культури республіки, а у жовтні 2021 року Кадирова була призначена міністром культури.

Цього року Кадиров призначив свою 21-річну дочку Хутмат Кадирову на посаду куратора у сфері охорони здоров'я республіки.

Крім того, що глава Чечні влаштував своїх дітей на високооплачувану роботу в різних відомствах, він нагороджує самого себе. Нещодавно Кадиров сам собі присвоїв звання героя Чеченської Республіки. Цю нагороду він сам же і заснував. Кадиров отримав титул «батька народу», внісши відповідні зміни до конституції республіки.