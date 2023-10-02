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Дочка Кадирова стане віце-прем'єркою уряду Чечні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дочка Кадирова стане віце-прем'єркою уряду Чечні
У жовтні 2021 року Айшат Кадирова була призначена міністром культури Чечні
фото з відкритих джерел

Рішення про призначення Айшат Кадирової прийнято на розширеному засіданні уряду Чечні

24-річна старша дочка голови Чечні Айшат Кадирова стане заступницею голови уряду республіки – вона займатиметься соціальним блоком. Про це повідомив очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

Зараз Айшат Кадирова обіймає посаду міністра культури Чечні.

Рішення про призначення Айшат Кадирової прийнято на розширеному засіданні уряду Чечні. Відповідну пропозицію вніс прем'єр республіки Муслім Хучієв, а Рамзан Кадиров його схвалив.

Міністром культури стане Муса Дадаєв, соратник Кадирова протягом більш ніж 30 років, – у листопаді 2021 року він обійняв посаду міністра спорту, а в червні 2022 року був призначений віце-прем'єром, який займається культурою, туризмом, спортом і справами молоді.

Нагадаємо, лідер Чечні Рамзан Кадиров у 20230 році призначив Айшат Кадирову першою заступницею міністра культури республіки, а у жовтні 2021 року Кадирова була призначена міністром культури.

Цього року Кадиров призначив свою 21-річну дочку Хутмат Кадирову на посаду куратора у сфері охорони здоров'я республіки.

Крім того, що глава Чечні влаштував своїх дітей на високооплачувану роботу в різних відомствах, він нагороджує самого себе. Нещодавно Кадиров сам собі присвоїв звання героя Чеченської Республіки. Цю нагороду він сам же і заснував. Кадиров отримав титул «батька народу», внісши відповідні зміни до конституції республіки.

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Теги: Рамзан Кадиров дочка Чечня уряд

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