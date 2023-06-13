Домовлятися з Путіним? Президент Бразилії зробив неоднозначну заяву про війну

Лула да Сілва: «Нам потрібно більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні»

Лула да Сілва зазначив, що бразильська влада підтримує прагнення до миру в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не бачить «військового рішення» в Україні, повідомила його пресслужба. Таку заяву політик зробив у понеділок, 12 червня, під час зустрічі з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка відвідала з візитом Бразиліа.

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«Нам потрібно більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні», – вважає Лула да Сілва.

Він нагадав фон дер Ляєн, що Бразилія підтримала резолюцію Організації Об'єднаних Націй, яка засуджує війну Росії проти України та запевнив, що бразильська влада підтримує прагнення до миру в Україні, щоб уникнути подальшої ескалації та пов'язаних із цим численних ризиків.

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Навесні президент Бразилії заявив про бажання бути посередником у мирних переговорах між Росією та Україною «поряд з Індією, Індонезією та Китаєм».

Водночас Лула викликав хвилю обурення в Україні, заявивши, що їй варто поступитися Кримом Росії задля завершення війни, а також на Заході, заявивши, що Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен припинити постачати зброю Україні, адже таким чином він «затягує війну».

Після шквалу критики Лула відрядив в середині травня свого головного радника з питань зовнішньої політики на зустріч з Зеленським у Києві, щоби сприяти «зміцненню діалогу та миру».

Після цього на полях саміту Великої сімки (G7) у Японії зірвалася зустріч Лули з Зеленським. Як заявив бразильський лідер, президент України не з'явився. Лула додав, що не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз, бо ні він, ні президент РФ Володимир Путін не хочуть миру: «Наразі вони обидва переконані, що виграють війну». Після цього Лула да Сілва відмовив Путіну в запрошенні приїхати до Росії.

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Нагадаємо, Білий дім не сумнівається в успіху Києва в тому, що стосується повернення українських земель, захоплених Росією, і США сповнені рішучості продовжувати надавати максимальну підтримку Україні, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.

За словами Блінкена, ще зарано давати оцінки ходу українського контрнаступу. Але він висловив сподівання, що його успіх змусить президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори про припинення агресії.

До слова, щорічний економічний форум Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі був магнітом для світових політиків та інвесторів до його вторгнення до України. Тепер він став показником ізоляції Росії, що поглиблюється.