Головна Світ Політика
search button user button menu button

Домовлятися з Путіним? Президент Бразилії зробив неоднозначну заяву про війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Домовлятися з Путіним? Президент Бразилії зробив неоднозначну заяву про війну
Лула да Сілва: «Нам потрібно більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні»
фото з відкритих джерел

Лула да Сілва зазначив, що бразильська влада підтримує прагнення до миру в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не бачить «військового рішення» в Україні, повідомила його пресслужба. Таку заяву політик зробив у понеділок, 12 червня, під час зустрічі з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка відвідала з візитом Бразиліа.

«Нам потрібно більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні», – вважає Лула да Сілва.

Він нагадав фон дер Ляєн, що Бразилія підтримала резолюцію Організації Об'єднаних Націй, яка засуджує війну Росії проти України та запевнив, що бразильська влада підтримує прагнення до миру в Україні, щоб уникнути подальшої ескалації та пов'язаних із цим численних ризиків.

Навесні президент Бразилії заявив про бажання бути посередником у мирних переговорах між Росією та Україною «поряд з Індією, Індонезією та Китаєм».

Водночас Лула викликав хвилю обурення в Україні, заявивши, що їй варто поступитися Кримом Росії задля завершення війни, а також на Заході, заявивши, що Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен припинити постачати зброю Україні, адже таким чином він «затягує війну».

Після шквалу критики Лула відрядив в середині травня свого головного радника з питань зовнішньої політики на зустріч з Зеленським у Києві, щоби сприяти «зміцненню діалогу та миру».

Після цього на полях саміту Великої сімки (G7) у Японії зірвалася зустріч Лули з Зеленським. Як заявив бразильський лідер, президент України не з'явився. Лула додав, що не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз, бо ні він, ні президент РФ Володимир Путін не хочуть миру: «Наразі вони обидва переконані, що виграють війну». Після цього Лула да Сілва відмовив Путіну в запрошенні приїхати до Росії.

Нагадаємо, Білий дім не сумнівається в успіху Києва в тому, що стосується повернення українських земель, захоплених Росією, і США сповнені рішучості продовжувати надавати максимальну підтримку Україні, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.

За словами Блінкена, ще зарано давати оцінки ходу українського контрнаступу. Але він висловив сподівання, що його успіх змусить президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори про припинення агресії.

До слова, щорічний економічний форум Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі був магнітом для світових політиків та інвесторів до його вторгнення до України. Тепер він став показником ізоляції Росії, що поглиблюється.

 

Теги: росія дипломатія війна Бразилія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Пінчук, «заборонений у служінні» у храмі Архистратига Михаїла у селі Волоському, вважає таке рішення УПЦ МП помстою за свою позицію
«Веселий піп» Андрій Пінчук: Онуфрій – голий король, він зруйнував те, що будувалося 30 років
24 травня, 11:35
Наслідки ракетної атаки на Київ у ніч на 16 травня
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
у Молдові повідомили про листи з погрозами держслужбовцям
У Молдові держслужбовці отримували листи з погрозами: що відомо
24 травня, 04:30
Вода з Каховського водосховища може повністю витекти. Це загрожує екологічною катастрофою всьому півдню України
Ексзаступник міністра довкілля Михайло Хорєв: Це катастрофа. На величезній території Півдня не буде нічого рости Тема дня
6 червня, 19:10
губернатор Флориди Рон Десантіс
Вибори у США: головний суперник Трампа розповів про плани врегулювання війни в Україні
25 травня, 22:02
Під час нічної атаки по Україні дрони Shahed-136/131 були запущені нетрадиційними маршрутами
«Південь» пояснив, із чим пов'язана нічна масована атака РФ по Україні
28 травня, 09:38
Росіяни вимагатимуть повернути українські скарби
Україні повернуть скіфське золото Криму: Держдума знайшла крайніх
9 червня, 21:31
Лоліта Мілявська намагається здивувати на сцені
Сумне видовище. Лоліта станцювала в колготках
3 червня, 12:48
Є прильоти у російському населеному пункті
У російському прикордонні гримлять вибухи (фото, відео)
Сьогодні, 07:24

Політика

США поставлять Україні нову бронетехніку на $325 млн замість пошкодженої у контрнаступі
США поставлять Україні нову бронетехніку на $325 млн замість пошкодженої у контрнаступі
Домовлятися з Путіним? Президент Бразилії зробив неоднозначну заяву про війну
Домовлятися з Путіним? Президент Бразилії зробив неоднозначну заяву про війну
Міноборони Німеччини пообіцяло Україні більше танків Leopard 1
Міноборони Німеччини пообіцяло Україні більше танків Leopard 1
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
Польща, Франція та Німеччина довгостроково підтримуватимуть Україну – FT
Польща, Франція та Німеччина довгостроково підтримуватимуть Україну – FT
Росія хоче відновити контроль над Молдовою: глава МВС назвала ризики для України
Росія хоче відновити контроль над Молдовою: глава МВС назвала ризики для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
353K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
89K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
77K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
57K
Постачання техніки «кадировцям»: Китай гнівно відреагував на закиди
39K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
28K
Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту