Білий дім обговорив виробництво зброї для України із представниками оборонних компаній

Розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянні безпілотникам, а також на проблемі розмінування

Учасники зустрічі обговорювали, як Вашингтон може надати Україні додаткову військову допомогу

Представники дванадцяти провідних американських оборонних компаній у понеділок провели зустріч із співробітниками Адміністрації президента США, щоб обговорити перспективи виробництва зброї для України. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що зустріч тривала п'ять годин, а розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянні безпілотникам, а також на проблемі розмінування. Учасники зустрічі обговорювали, як Вашингтон може надати Україні додаткову військову допомогу.

Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав зустріч, щоб домогтися «відновлення акценту на наданні допомоги Україні та подоланні низки ключових технологічних проблем, які гальмують прогрес і імпульс на полі бою».

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На зустрічі були керівники компаній Fortem Aerospace, очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.

Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.

Джерела Білого дому зазначають, що США таким чином намагається розширити доступ України до найсучасніших американських технологій.

Нагадаємо, Білий дім заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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Як повідомлялося, адміністрація США не виявила жодних ознак зловживання зі зброєю, яка була передана Україні та продовжує ретельно працювати, щоби гарантувати Конгресу й американцям, що вся допомога використовується за призначенням.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.