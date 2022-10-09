Євросоюз планує суттєво розширити військову допомогу Україні – ЗМІ

За даними ЗМІ, Європейський фонд миру, з якого надається військова допомога Україні, може бути значно збільшено

У Європейському Союзі обговорюють можливість виділення від 10 до 12 млрд євро до 2027 року на військову допомогу Україні. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішні документи ЄС.

За інформацією видання, Брюссель хоче виділити мільярди для поставок зброї Україні та розширити військову допомогу Україні в найближчі місяці.

Фінансовий резерв, так званий Європейський фонд миру (EFF) у розмірі 5,7 млрд євро, може бути значно збільшено. З нього, крім нової навчальної місії, також частково фінансуються поставки озброєнь.

За даними видання, йдеться про виділення від 10 до 12 млрд євро до 2027 року, проте наразі стосовно цього ще не ухвалено жодних рішень.

Зазначимо, що з EFF на військову підтримку України уже було витрачено 2,6 млрд євро.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 млрд протягом всієї війни проти Росії для фінансування бюджету і підштовхують Євросоюз до виділення таких же сум.

До слова, раніше стало відомо, що міноборони Італії готує до відправки в Україну п'ятий пакет військової допомоги. Він дозволяє відправку військової техніки, матеріалів та обладнання державним органам України.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати «Цезар».