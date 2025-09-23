Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин

Поліцейські йдуть пішки після того, як весь рух транспорту в аеропорту Копенгагена було закрито через повідомлення про дрони в Копенгагені

Інциденти з дронами призвели до затримок та скасувань рейсів у Копенгагені та Осло

У вівторок, 23 вересня, аеропорти Копенгагена та Осло тимчасово призупинили зльоти та посадки через появу невідомих дронів у повітряному просторі. Пасажирам рекомендують уточнювати статус рейсів у авіакомпаній, а правоохоронці обіцяють з’ясувати обставини інцидентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Аеропорт Копенгагена, найзавантаженіший у Скандинавії, відкрився після майже чотиригодинного простою через спостереження від двох до чотирьох «великих» дронів поблизу зони зльоту та посадки. Через це рух було повністю зупинено приблизно о 20:26 за місцевим часом, а щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів.

Поліція Копенгагена заявила, що жодного дрона не збито: «Дрони зникли, і ми жодного з них не збили», – повідомив заступник помічника комісара поліції Якоб Хансен.

У столиці Норвегії, Осло, спрацювала тривога після виявлення дрона над військовою зоною фортеці Акерсхус. Рейси перенаправлялися до найближчих аеропортів, але після кількох годин роботу відновили.

Влада Данії та Норвегії планує спільне розслідування, щоб встановити, чи пов’язані ці два інциденти та хто стоїть за появою дронів. Пасажирам радять уважно стежити за повідомленнями авіакомпаній.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 вересня, сигнал тривоги пролунав у Осло, у Норвегії через невідомі безпілотники. За словами керівника оперативного відділу Ейвінда Хаммерсвольда, сили оборони виявили дрони над військовою територією фортеці Акерсхус в Осло.

Згідно з даними видання NRK, у зв'язку з інцидентом затримано двох громадян Сінгапуру, однак точна причина їхнього арешту не уточнюється. За словами представника поліції, в районі аеропорту було помічено від двох до чотирьох великих дронів.

Згідно з інформацією на X, аеропорт Копенгагена призупинив усі зльоти та посадки о 20:26 за місцевим часом.