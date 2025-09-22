Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet
Дрони літають над Осло
фото з відкритих джерел

Сили оборони Норвегії виявили дрони над військовою територією фортеці Акерсхус в Осло

У понеділок, 22 вересня, сигнал тривони пролунав у Осло, у Норвегії через невідомі безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AftonBladet.

За словами керівника оперативного відділу Ейвінда Хаммерсвольда, сили оборони виявили дрони над військовою територією фортеці Акерсхус в Осло.

Згідно з даними видання NRK, у зв'язку з інцидентом затримано двох громадян Сінгапуру, однак точна причина їхнього арешту не уточнюється.

Раніше поліція Данії повідомила, що рух у найбільшому аеропорту країни, розташованому в Копенгагені, повністю зупинено через виявлені безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами представника поліції, в районі аеропорту було помічено від двох до чотирьох великих дронів.

Згідно з інформацією на X, аеропорт Копенгагена призупинив усі зльоти та посадки о 20:26 за місцевим часом. 

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії. За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

До слова, російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Про це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії.

Теги: Норвегія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Российская экономика стала заложницей геополитических фантазий кремлевского диктатора Владимира Путина
Владислав Иноземцев: Не ждите, пока экономика России умрет – запускайте дроны
2 вересня, 20:00
Важливою перевагою української розробки є її вартість
Вдвічі дешевший за аналог: в Україні створено дрон із захистом від РЕБ
1 вересня, 13:13
Рубен Брекельманс: Дрони та системи боротьби з дронами мають вирішальне значення для України у боротьбі з російською агресією
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
4 вересня, 15:42
Останніми днями була зафіксована велика активність роботи ворожих екіпажів дронів по трасі Слов'янськ-Ізюм
Ворог посилив удари FPV-дронами на трасі Слов'янськ-Ізюм
6 вересня, 04:25
Цієї ночі російські дрони порушили повітряний простір Польщі
Польща нарешті визнала, що її атакували саме російські дрони
10 вересня, 09:48
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
10 вересня, 09:07
Низка країн відреагували на останні події у Польщі
Атака шахедів на Польщу: як відреагували країни Балтії та Північної Європи
10 вересня, 09:46
Через загрозу БпЛА у прикордонних з Польщею регіонах України у польському повітряному просторі розпочато роботу військової авіації
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною
13 вересня, 18:36
Жителі Німеччини активно замовляють приватні бомбосховища після загрози з боку російських дронів
Попит на приватні бункери в Німеччині різко зріс після вторгнення дронів РФ до Польщі
Сьогодні, 12:16

Соціум

Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet
Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
У Підмосков’ї вантажний літак пролетів над багатоповерхівками на низькій висоті
У Підмосков’ї вантажний літак пролетів над багатоповерхівками на низькій висоті
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я
На Вінниччині чоловік зарізав жінку через ревнощі
На Вінниччині чоловік зарізав жінку через ревнощі

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua