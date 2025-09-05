Головна Країна Суспільство
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
Якщо пів школи має доступ до апаратури, то я думаю, що це хтось зробив спеціально – сільський голова
фото: Суспільне Черкаси

«Якщо подібне повториться, то хтось залишиться без роботи», - пообіцяв сільський голова Андрій Іванченко

На Черкащині у Медведівському ліцеї під час урочистостей до свята Першого дзвоника увімкнули пісню з ненормативною лексикою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами директора ліцею навчального закладу Олександра Дісканта, працівниця школи, яка знайшла твір в інтернеті, не дослухала його до кінця та викачала неофіційну версію пісні. З цього приводу у закладі провели розслідування та бесіду ще 1 вересня.

«Це не спеціально було зроблено. Просто є в нас поширене явище, таке як хороша пісня, популярна, потім туди підставляються слова інші всередину. Так і тут виявилось, пісня ця давно на слуху, її використовували як супровід раніше. Взято її було, не додивилась організатор, не додивилась контролююча особа», – зазначив директор. Він також запевнив, що свою помилку працівники визнали і попросили вибачення перед учнями.

У свою чергу вчителька початкових класів та голова профспілки ліцею Наталія Корж розповіла, що з вчителями, які організовували свято, працює не один рік та знає їх як відповідальних колег. «Не можу я нічого погано сказати про цих людей. Я думаю, що все це питання врегулюється, владнається. Тим паче, що від батьків, від учнів, як таких заявок чи претензій не було. Я як голова профспілки, контролюю це, реагую. Всі ми можемо помилитися», – каже вчителька.

На інцидент відреагував голова місцевої громади Андрій Іванченко. Він заявив, що якщо подібний випадок повториться, то вживатимуть більш жорстких заходів. «Я попередив організаторів, але виходить, що якщо пів школи має доступ до апаратури, то я думаю, що це хтось зробив спеціально. Попереджений директор, попереджений організатор, попереджений той, хто відповідає за апаратуру, тому що немає такої конкретної людини. Якщо це буде повторно, то хтось без роботи залишиться», - пообіцяв сільський голова.

Раніше «Главком» повідомляв, що на Закарпатті суд виписав чоловіку штраф за матюки в соцмережі. На мукачівця подали до суду за лайку й погрози в соціальній мережі. Як ідеться у вироку, публікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, чоловік погрожував позивачу в соцмережі Facebook. Постраждалий написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду. Чоловік свою провину визнав. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.

Теги: Черкаси музика розслідування пісня свято

