Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну

В аеропорту укомплектовано штат співробітників

Сьогодні, 11 вересня, у РФ Краснодарський аеропорт відновив роботу для обслуговування рейсів. Він був закритий після початку повномасштабного вторгення Росії в Україну в лютому 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

До прийому рейсів готові обидва термінали аеропорту, аеродром і спецтехніка. Також пресслужба Мінтрансу повідомила, що зберігся кадровий потенціал. «В аеропорту укомплектовано штат співробітників. Всі вони володіють необхідними навичками, завдяки регулярним тренуванням, навчанням і стажуванням в діючому аеропорту Сочі», – йдеться у заяві.

До слова, уранці 24 серпня в Таллінні екстрено приземлився літак, повний російських туристів, який прямував до Санкт-Петербурга. Керівник із комунікацій та маркетингу Талліннського аеропорту Маргот Хольтс повідомила, що в неділю о 5:33 ранку літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines приземлився в Таллінні. Рейс прямував із Шарм-ель-Шейха в аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.

Також аеропорт Пулково був закритий через нічну атаку українських дронів. Україна змогла завдати шкоди на території Росії в декількох місцях, зокрема спричинивши пожежі в Усть-Лузі та поруч із Курською АЕС.