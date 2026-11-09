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Супутники показали масштаби руйнувань на нафтовій станції «Самара»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Супутники показали масштаби руйнувань на нафтовій станції «Самара»
Пожежа на ЛВДС «Самара» після атак безпілотників
фото: Exilenova+

Нафтотранспортний вузол має понад 70 сховищ і з'єднує кілька великих трубопровідних маршрутів

На супутникових знімках російської лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) «Самара» зафіксували наслідки п'яти атак українських Сил оборони. За підрахунками OSINT-проєкту Dnipro, загалом на підприємстві знищено або пошкоджено 34 резервуари. Окремі супутникові кадри свідчать, що до десяти ємностей повністю вигоріли, а над одним із резервуарів дим залишався помітним навіть через шість днів після останнього удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Dnipro Osint.

34 резервуари пошкоджено або знищено

Dnipro Osint опублікував супутникові знімки ЛВДС «Самара» після п'яти атак українських безпілотників. За оцінкою аналітиків, сукупно пошкоджено або знищено 34 нафтові резервуари.

Супутники показали масштаби руйнувань на нафтовій станції «Самара» фото 1
фото: Dnipro Osint / Telegram

Дослідники також звернули увагу на захисні конструкції на території підприємства. Частину обладнання росіяни накрили контейнерами. Ймовірно, вони допомогли зменшити масштаби руйнувань під час ударів.

Пошкоджень зазнала й супутня інфраструктура. На одному з кадрів видно дим над ємністю, хоча від атаки, яка відбулася в ніч проти 2 листопада, минуло вже шість днів.

Водночас точний обсяг втраченої нафти та ступінь пошкодження технологічного обладнання публічно не встановлені.

Супутники показали масштаби руйнувань на нафтовій станції «Самара» фото 2
фото: Exilenova+

Чому нафтовий вузол «Самара» важливий

ЛВДС «Самара» розташована поблизу селища Просвєт Самарської області РФ та входить до системи російської компанії «Транснефть». Це один із найбільших вузлів транспортування, зберігання й розподілу нафти в Росії. За даними профільних джерел, резервуарний парк станції є найбільшим у Європі.

Масштаби підприємства:

  • 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти;
  • понад 216 га – площа промислової території;
  • дві нафтоперекачувальні станції – «Самара-1» і «Самара-2»;
  • окрема станція змішування нафтової сировини;
  • чотири магістральні нафтопроводи, які сходяться на цьому вузлі.

Через станцію проходять трубопроводи «Альметьєвськ – Куйбишев», «Калтасинський – Куйбишев», «Нижньовартовськ – Курган – Куйбишев» і «Гур'єв – Куйбишев». Ними нафта надходить із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.

Важливість об'єкта не обмежується зберіганням сировини. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, формуючи експортний сорт Urals – один із головних товарних сортів російської нафти. Після підготовки сировина продовжує рух трубопровідною системою до нафтопереробних підприємств та експортних напрямків.

Зокрема, через цей вузол нафту спрямовують до магістралі «Дружба», якою сировина надходить до Білорусі, Угорщини та Словаччини, а також у напрямку порту Новоросійськ для морського експорту. Станція також забезпечує постачання нафти на два великі російські нафтопереробні заводи – Новокуйбишевський і Сизранський.

Пошкодження такого комплексу створює ризики для кількох етапів нафтової логістики одночасно. Втрата резервуарів скорочує можливості накопичення сировини, а пошкодження насосного обладнання, трубопроводів або станції змішування може ускладнити перекачування та розподіл нафти. Навіть якщо окремі маршрути залишаються працездатними, оператору доводиться перерозподіляти потоки й організовувати ремонт пошкоджених ділянок.

Супутники показали масштаби руйнувань на нафтовій станції «Самара» фото 3
фото: Exilenova+

Казахстан тимчасово зупиняв постачання нафти

Наслідки удару відчули не лише російські підприємства. Після атаки в ніч проти 2 листопада Казахстан тимчасово припинив прокачування власної нафти трубопроводом «Атирау – Самара». Про зупинку повідомляло Міністерство енергетики Казахстану.

Цей маршрут має важливе значення для експорту казахстанської сировини: через нього нафта надходить до російської трубопровідної системи «Транснефть», а далі може прямувати до переробних підприємств та експортних терміналів. За інформацією казахстанської сторони, після технічного обстеження транспортування відновили. Станом на 3 листопада прокачування здійснювалося у штатному режимі.

Супутники показали масштаби руйнувань на нафтовій станції «Самара» фото 4
фото: Exilenova+

Станцію атакували п'ять разів за місяць

Удари по ЛВДС «Самара» відбувалися протягом жовтня та на початку листопада. За даними моніторингових ресурсів, атаки зафіксували 2, 7, 10 і 11 жовтня, а також у ніч проти 2 листопада.

Після удару 2 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про пошкодження 14 резервуарів, ділянок трубопроводів та обладнання станції. Під час атаки 7 жовтня були знищені чотири резервуари місткістю по 50 тис. кубометрів кожен. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

У ніч проти 10 жовтня Сили оборони повторно уразили цей об'єкт. Генеральний штаб підтвердив атаку та зазначив, що станція забезпечує приймання, зберігання і змішування нафти. На підприємстві, зокрема, формують експортний сорт Urals. За інформацією українських військових, об'єкт також залучений до забезпечення потреб російської армії.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада українські безпілотники вп'яте за місяць атакували нафтову станцію «Самара». Після удару в районі підприємства виникла пожежа, а супутникові дані NASA зафіксували теплову аномалію.

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Теги: інфраструктура ремонт Казахстан пожежа нафта росіяни

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