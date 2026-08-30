У Росії атаковано один із найбільших НПЗ

Кіришський НПЗ – це другий за величиною нафтопереробний завод у Росії, розташований у місті Кіриші Ленінградської області

У ніч на 30 серпня було завдано удару по території Кіришського нафтопереробного заводу «КІНЕФ» (ТОВ «Кіришінафтеоргсинтез») у місті Кіріши Ленінградської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, під удар потрапила зона розташування критично важливих технологічних установок підприємства, зокрема комплексів Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 та установки гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.

Завод «КІНЕФ» єдиним НПЗ на північному заході Росії та належить до структури компанії «Сургутнефтегаз». Підприємство входить до переліку найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки, граючи ключову роль у забезпеченні паливом як північно-західного регіону РФ, так і експортних поставках.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня було завдано удару по великому логістичному комплексу компанії Ozon, розташованому в промисловому парку «Тюбе» у Дагестані. Загальна площа об’єкта становить близько 130 тис. кв. м.

Також вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

До слова, найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду РФ по фінансову допомогу через збитки від атак безпілотників. Асоціація цифрових платформ, до якої входять Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авіто» та «Купер», запропонувала запровадити прямі виплати з федерального бюджету та надати постраждалому бізнесу податкові послаблення.

Ozon – один із двох найбільших маркетплейсів Росії поряд із Wildberries. Після серії ударів по логістичних об'єктах конкурента компанія почала переміщувати дорогі товари зі складів до пунктів видачі та підвищила вартість страхування товарів продавців у 3,3 раза.