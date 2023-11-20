Дуда пояснив, чому не довірив пост прем’єра представникам опозиції

Дональд Туск підтвердив, що не буде прем'єром

Президент Польщі Анджей Дуда доручив чинному прем’єру Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд країни, оскільки опозиційні сили не переконали його, що треба відмовитися від усталеної у Польщі традиції надання права будувати коаліцію партії, яка набрала найбільше голосів виборців. Про це він розповів в інтерв’ю польському виданню Sieci Prawdy.

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«Представники «Громадянської коаліції», «Лівих» і «Третього шляху» не переконали мене, що варто відмовлятися від доброї парламентської традиції, згідно з якою місію формування уряду доручають переможній команді. Згідно з чинною Конституцією, усі президенти, включно з моїми попередниками – президентами Квасьневським, Качинським і Коморовським » завжди довіряли місію формування уряду партії, яка перемогла. Цьогорічні вибори перемогла партія «Право і справедливість», – заявив він.

Дуда зазначив, що він хотів почути від цих політичних сил «спільну програму, більше конкретики». Він додав, що цього не сталося. Більше того, за його словами, представники партій, які створили коаліцію, під час зустрічі з ним декларували розбіжні погляди на ключові справи, зокрема щодо суверенності країни.

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На це вже відреагував лідер правлячої більшості в Сеймі Дональд Туск. У Twitter на заголовок до інтерв’ю «Туск не буде моїм прем’єром» він відповів: «Підтверджую. Не буду».

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, на виборах до Сейму перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського, однак вона не змогла сформувати правлячу більшість.

13 листопада маршалками Сейму і Сенату Польщі було обрано політиків новоствореної коаліції, відповідно, Шимона Головню і Малгожату Кідаву-Блонську.

Дуда у той же день доручив формування уряду Моравецькому, попри те, що в його політичної сили практично немає шансів отримати вотум довіри у Сеймі країни.