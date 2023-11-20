Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дуда пояснив, чому не довірив пост прем’єра представникам опозиції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дуда пояснив, чому не довірив пост прем’єра представникам опозиції
Анджей Дуда заявив, що він хотів почути від опозиції «більше конкретики»
фото з відкритих джерел

Дональд Туск підтвердив, що не буде прем'єром

Президент Польщі Анджей Дуда доручив чинному прем’єру Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд країни, оскільки опозиційні сили не переконали його, що треба відмовитися від усталеної у Польщі традиції надання права будувати коаліцію партії, яка набрала найбільше голосів виборців. Про це він розповів в інтерв’ю польському виданню Sieci Prawdy.

«Представники «Громадянської коаліції», «Лівих» і «Третього шляху» не переконали мене, що варто відмовлятися від доброї парламентської традиції, згідно з якою місію формування уряду доручають переможній команді. Згідно з чинною Конституцією, усі президенти, включно з моїми попередниками – президентами Квасьневським, Качинським і Коморовським » завжди довіряли місію формування уряду партії, яка перемогла. Цьогорічні вибори перемогла партія «Право і справедливість», – заявив він.

Дуда зазначив, що він хотів почути від цих політичних сил «спільну програму, більше конкретики». Він додав, що цього не сталося. Більше того, за його словами, представники партій, які створили коаліцію, під час зустрічі з ним декларували розбіжні погляди на ключові справи, зокрема щодо суверенності країни.

На це вже відреагував лідер правлячої більшості в Сеймі Дональд Туск. У Twitter на заголовок до інтерв’ю «Туск не буде моїм прем’єром» він відповів: «Підтверджую. Не буду».

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, на виборах до Сейму перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського, однак вона не змогла сформувати правлячу більшість.

13 листопада маршалками Сейму і Сенату Польщі було обрано політиків новоствореної коаліції, відповідно, Шимона Головню і Малгожату Кідаву-Блонську.

Дуда у той же день доручив формування уряду Моравецькому, попри те, що в його політичної сили практично немає шансів отримати вотум довіри у Сеймі країни.

Теги: Анджей Дуда Польща вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд
Дуда повідомив, кого висунув на пост прем'єра Польщі
6 листопада, 21:59
Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться
Дуда назвав умову постачання зброї Україні
25 вересня, 11:11
Минулого тижня польські перевізники розпочали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною
Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною – RMF FM
16 листопада, 15:57

Політика

Франція відправить до Гази шпитальне судно і медичну допомогу
Франція відправить до Гази шпитальне судно і медичну допомогу
Дуда пояснив, чому не довірив пост прем’єра представникам опозиції
Дуда пояснив, чому не довірив пост прем’єра представникам опозиції
Угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників: США кажуть про прогрес
Угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників: США кажуть про прогрес
КНДР завдяки допомозі Росії може запустити супутник-шпигун
КНДР завдяки допомозі Росії може запустити супутник-шпигун
Ізраїль заявив про посилення іранських атак на країну
Ізраїль заявив про посилення іранських атак на країну
РФ може підготувати армію до війни з НАТО за шість років: прогноз аналітиків
РФ може підготувати армію до війни з НАТО за шість років: прогноз аналітиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
36K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
35K
На шостий день перебування в СІЗО Дубінський вийшов на зв'язок
34K
Біля берегів Туреччини навпіл розірвало корабель, що йшов з України
32K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
19K
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну

Новини

Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 04:22

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту