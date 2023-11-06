Дуда повідомив, кого висунув на пост прем'єра Польщі

Спікером Сейму на перших засіданнях після парламентських виборів він призначив Марека Савицького з Польської народної партії

Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд. Про це йдеться у зверненні глави польської держави.

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За словами президента Польщі, спікером Сейму на перших засіданнях після парламентських виборів він призначив Марека Савицького з Польської народної партії.

«Як «Право і справедливість», яка отримала найкращий результат на виборах, так і представники «Громадянської коаліції», яка посіла друге місце, представили своїх кандидатів на пост прем'єр-міністра і виявили бажання сформувати уряд», – уточнив Дуда.

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Очільник Польщі розповів, що в ході консультацій обидві партії висловили упевненість, що їм вдасться зібрати коаліцію в новому Сеймі, яка потрібна для підтримки кандидата.

«Після спокійного аналізу та консультацій я вирішив доручити місію формування уряду прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому... Я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд», – додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні о 13:20 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників. Основні вимоги її організаторів – у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого «транспортного безвізу» для українських міжнародних перевізників, заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить з України.

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