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Джо Байден достроково проголосував на проміжних виборах до Конгресу США

Альона Боженко
glavcom.ua
Джо Байден достроково проголосував на проміжних виборах до Конгресу США
Байден у суботу достроково проголосував на проміжних виборах до Конгресу США
фото: Reuters

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 8 листопада

Президент США Джо Байден достроково проголосував на проміжних виборах до американського Конгресу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на виборчу дільницю у Вілмінгтоні (штат Делавер) американський лідер прибув зі своєю 18-річною онукою Наталі, яка голосувала на виборах уперше.

Варто зауважити, що проміжні вибори до Конгресу відбудуться 8 листопада. На них обиратимуться всі 435 членів Палати представників та третина сенаторів.

Згідно з прогнозами, республіканці можуть збільшити представництво в обох палатах законодавчого органу, що дозволить їм перешкоджати реалізації пропозицій президента-демократа.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що незалежно від того, якими будуть результати виборів, США й надалі надаватимуть військову та фінансову підтримку Україні.

Він також підтвердив позицію президента США Джо Байдена, що американські війська не будуть безпосередньо задіяні у військових діях в Україні, але зазначив, що «військову підтримку Україні у тих обсягах, яких вона потребує, ми надаватимемо стільки часу, скільки це буде потрібно».

Додамо, Міністерство оборони США підготувало новий пакет військової допомоги Україні на суму $275 млн.

Теги: Джозеф Байден США вибори

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