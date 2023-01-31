Джонсон назвав умову, за якої можна було б уникнути вторгнення РФ в Україну

Джонсон: «Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій»

Повномасштабного вторгнення Росії можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну в НАТО. Про це заявив колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для The Washington Post.

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Джонсон зауважив, що країни Заходу десятиліттями використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – «і це закінчилося повною катастрофою».

«Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику «відкритих дверей» в НАТО, і що вони мають право «обирати свою долю», і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето. Результат – найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій», – написав Джонсон.

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Раніше Борис Джонсон заявив, що пропонував президенту України Володимиру Зеленському притулок у Британії на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін напередодні вторгнення РФ в Україну погрожував йому ракетним ударом. За словами тодішнього очільника британського уряду, тон його співрозмовника був спокійний, навіть відчужений. Неможливо було зрозуміти, чи була погроза Путіна справжньою. Однак, враховуючи попередні напади Росії на Велику Британію (востаннє в Солсбері у 2018 році), будь-яка загроза з боку російського лідера, якою б легковажною була вона, сприймалася Борисом Джонсоном серйозно.