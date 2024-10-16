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США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО

Постійний представник США при НАТО: «Щодо запрошення, я думаю, що позиція НАТО щодо цього була дуже чіткою»

Цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу. Про це заявила постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт, повідомляє Рбк-Україна з посиланням на онлайн-брифінг для журналістів.

«Щодо запрошення, я думаю, що позиція НАТО щодо цього була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом альянсу», – заявила посол.

Водночас вона висловилась з приводу бажання України отримати запрошення до НАТО.

«Ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу», – додала Джуліанна Сміт. 

Нагадаємо, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім. Про це заявила посол України при НАТО Наталія Галібаренко. За словами дипломатки, надання Україні запрошення в НАТО стало б політичним сигналом. «Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом... Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації», – сказала вона. Reuters зазначає, президент України Володимир Зеленський останніми тижнями чітко дав зрозуміти, що він розглядає швидке запрошення до НАТО як частину плану перемоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги стосується членства України в Альянсі. За словами українського лідера, членство України у НАТО буде одним із кроків до миру.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що, поки він займає посаду голови уряду, не погодиться на це рішення.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО не можуть залякати російські погрози. Альянс стійкий у своїй підтримці України та буде і надалі надавати допомогу Києву, щоб Україна могла протистояти військовій агресії ворога.

До слова, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не забувало про Україну, однак, якби на початку російського вторгнення в України було більше підтримки, то росіяни не зайшли б так далеко.

Теги: США НАТО Україна

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