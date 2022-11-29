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Екскомандувач НАТО пояснив, які бомбардування України може влаштувати РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екскомандувач НАТО пояснив, які бомбардування України може влаштувати РФ
фото ілюстративне

У Кремлі вважають, що досвід килимових бомбардувань в Сирії був вкрай ефективним

Країна-агресорка Росія має перевагу над Україною в повітрі, оскільки у російських окупантів ще є безліч літаків. Таку думку головнокомандувач силами НАТО в Європі адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс у своїй колонці для видання Bloomberg.

На його думку, в Кремлі вважають, що досвід килимових бомбардувань в Сирії був вкрай ефективним. І тому російський диктатор Володимир Путін, схоже, схильний використовувати його і у війні проти України.

У той час як запаси високоточних ракет у Путіна швидко виснажуються, каже Ставрідіс, у росіян все ще є безліч некерованих бомб. Оскільки російському диктатору байдужі супутні втрати або загибель мирних жителів, то він буде намагатися вбити якомога більше українців саме бомбардуваннями.

Також Ставрідіс заявив, що у НАТО розглядають передачу Україні радянських літаків класу МіГ-29 та більш сучасних винищувачів F-16. Лідери країн НАТО переглядають ідею, від якої відмовилися в перші дні війни щодо надання Україні літаків. Як повідомив Ставрідіс, наразі обговорюється надання Збройним Силам України або винищувачів МіГ-29 радянських часів, або навіть надлишків американських F-16 – простих в освоєнні багатоцільових винищувачів.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. 

Теги: бомбардування втрати диктатор окупанти путін росія війна США

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