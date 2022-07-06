Ексочільниця МЗС Австрії заявила, що виїхала з країни нібито через погрози

Кнайсль відома танцями з Путіним і скандалом навколо підкупу «Партії свободи»

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль стверджує, що була змушена виїхати з країни через погрози розправою. Про це вона заявила в інтерв’ю The Washington Post.

На питання журналіста Кнайсль сказала, що «не дає інтерв’ю» і була змушена емігрувати з Австрії через «погрози розправою». Подробиць ані Кнайсль, ані The Washington Post не наводять.

Нагадаємо, Карін Кнайсль обіймала крісло міністра закордонних справ в уряді Себастіана Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої «Партії свободи». Вона пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталось через скандал із підкупом «Партії свободи».

Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).

Кнайсль також запам’яталась танцем із президентом РФ Володимиром Путіним на своєму весіллі.

Тоді світові ЗМІ оприлюднили знамениті фото, як Кнайсль танцює з Путіним. Дипломатка тоді розповіла ЗМІ, що «спонтанно» запросила на весілля колег по уряду та Путіна, який на той час перебував з візитом в Австрії, а весілля планувалося як приватний захід.

У червні 2021 року вона стала членом ради директорів «Роснефти», але у травні цього року надіслала російській компанії заяву про відставку з посади члена ради директорів.