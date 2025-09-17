Байден зазнає фінансових труднощів і веде скромне життя – WSJ

Компанії неохоче наймають колишнього президента Байдена як платного спікера через його непопулярність та страх помсти з боку Трампа

Колишній президент США Джо Байден, якому 82 роки, веде значно скромніше життя порівняно зі своїми попередниками-демократами. За даними видання The Wall Street Journal, його можливості для публічної та корпоративної діяльності обмежені через похилий вік, знижену популярність у партії та побоювання, пов'язані з впливом Дональда Трампа, пише «Главком».

На момент завершення своєї каденції Байден мав особистий борг близько $800 тиc., що частково пов'язано з витратами на його будинок у штаті Делавер. Це відрізняє його від попередників, які після президентства значно примножили свої статки.

За інформацією The Wall Street Journal, Байден отримує щорічну пенсію у розмірі приблизно $416 тис. Крім того, він отримав аванс у $10 млн за написання мемуарів. Для порівняння, аналогічний контракт для Барака Обами після його другого президентства склав $60 млн.

Команда Байдена вимагає від $300 до $500 тис. за його виступ на заходах, проте попит на нього виявився обмеженим. У світлі цих фінансових труднощів, як зазначає видання, більшу частину свого часу експрезидент присвячує написанню спогадів.

Крім того, його становище ускладнюють публічна критика з боку колишніх соратників, включно з Камалою Гарріс, а також юридичні проблеми його сина Гантера та розлучення дочки Ешлі.

