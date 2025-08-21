Трамп звинуватив Байдена в забороні Україні атакувати Росію

За словами американського президента, не неможливо виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена у тому, що він забороняв Україні бити по Російській Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що «дуже важко, якщо не неможливо», виграти війну, не завдаючи ударів по країні-агресору. «Це як у спорті: є чудова команда з фантастичним захистом, але їй не дозволяють грати в нападі. жодних шансів на перемогу! Так само з Україною та Росією», – каже він.

За словами президента США, Байден не дозволив Україні бити у відповідь, а лише захищатися. «І як це спрацювало? Втім, цієї війни ніколи б не було, якби я був президентом – нульовий шанс. Попереду цікаві часи!!!» – підсумував глава США.

Нагадаємо, Білий дім не виключає, що США можуть надати Україні повітряну підтримку в рамках гарантій безпеки. Водночас Трамп «остаточно» виключив можливість присутності американських військовослужбовців в Україні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом він пояснив, чому відмова від територій на сході України є неприйнятною. За словами глави держави, він навів стратегічні аргументи, які стосуються виживання всієї країни.

До слова, Володимир Зеленський повідомив про значний прогрес у переговорах щодо надання Україні гарантій безпеки. За його словами, після повернення з Вашингтона розпочалася інтенсивна робота, в якій беруть участь Сполучені Штати Америки. Зеленський зазначив, що домовленості щодо гарантій безпеки активно розвиваються.