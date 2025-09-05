Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри

Метод Мооса є високоточним хірургічним втручанням, яке використовують для видалення ракових утворень на шкірі

Колишній президент США Джо Байден переніс операцію з видалення уражень раку шкіри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Медіа Inside Edition опублікувало відеозапис, на якому Байден виходить з церкви штату Делавер із видимим шрамом на лобі. Після цього речниця експрезидента Келлі Скаллі підтвердила, що Байдену зробили операцію за методом Мооса, який дозволяє поетапно видаляти шари шкіри до тих пір, поки не буде виявлено жодного сліду раку.

Метод Мооса є високоточним хірургічним втручанням, яке використовують для видалення ракових утворень на шкірі.

Зазначається, що два роки тому, коли Байден був президентом США, йому видалили пухлину з грудної клітки. Це була базальноклітинна карцинома, поширена форма раку шкіри.

У березні офіс Байдена оголосив, що у нього діагностували агресивну форму раку простати, яка поширилася на кістки.

Як відомо, родина Байденів неодноразово стикалася з раком протягом багатьох років. Син Байдена, Бо, помер від пухлини мозку, а його дружині Джилл видалили два ракові ураження.

До слова, один із провідних лікарів, який раніше опікувався здоров’ям президентів США Барака Обами та Дональда Трампа, Ронні Джексон зазначив, що прогноз Байдена є вкрай несприятливим і він може померти протягом року.

Також онколог Езекіель Емануель в інтерв'ю газеті Washington Post заявив, що агресивна форма раку простати у колишнього глави США Джо Байдена могла розвиватися з початку його президентського терміну у 2021 році.

Пізніше стало відомо, що представник Міністерства юстиції США Лео Террелл заявив, що Джилл Байден може бути притягнута до кримінальної відповідальності за «жорстоке поводження з літніми людьми» через те, що вона приховувала інформацію про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка.