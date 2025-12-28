Головна Світ Політика
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
фото: Офіс президента

Зустріч лідерів України та США відбудеться у резиденції Трампа

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки, де заплановані його переговори з американським лідером Дональдом Трампом, передає «Главком».

Інформацію про початок візиту підтвердив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, опублікувавши фото літака у Флориді. Окрім того, приземлення глави держави у США підтвердили кореспонденти «Суспільного».

Очікується, що зустріч лідерів відбудеться у резиденції Трампа. Головними темами обговорення стануть подальша військова підтримка України, посилення дипломатичних позицій Києва та бачення шляхів до встановлення справедливого миру.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. 

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв'ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.

