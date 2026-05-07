Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю

Суддя задовольнив клопотання Ніколя Саркозі про зміну режиму відбування покарання

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі виходить на волю на умовах умовно-дострокового звільнення. Він відбув покарання у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії 2012 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL.

Суддя з питань виконання покарань суду Парижа задовольнив клопотання Ніколя Саркозі про зміну режиму відбування покарання. З четверга, 7 травня 2026 року, колишній президент перебуває на волі на умовах умовно-дострокового звільнення.

Згідно з судовим рішенням, Саркозі не зобов'язаний носити електронний браслет. Основним аргументом для такого пом'якшення став вік політика. Його адвокати наразі утримуються від офіційних коментарів щодо завершення терміну ув'язнення.

Рішення про виконання вироку стало остаточним після того, як Саркозі відмовився від апеляції на відмову суду об'єднати терміни покарання у різних справах. Раніше, 9 березня 2026 року, суд відхилив його прохання поєднати термін у справі Bygmalion із вироком у справі про прослуховування («справа Поля Бісмута»).

Нагадаємо, судова історія розпочалася ще у 2021 році, коли Ніколя Саркозі вперше визнали винним і призначили йому рік позбавлення волі. Згодом правосуддя пом’якшило цей вирок, скоротивши термін до шести місяців і дозволивши відбувати його під домашнім арештом із носінням електронного браслета. Попри це, експрезидент продовжував наполягати на своїй непричетності та готувати нові заперечення, хоча суд вирішив відкласти розгляд апеляції до весни.

Проте згодом ситуація загострилася: у Парижі розпочалися слухання за іншим звинуваченням – щодо незаконного отримання лівійських грошей, що знову повернуло загрозу реального ув’язнення. Зрештою Саркозі вирішив припинити боротьбу за об’єднання своїх вироків у двох окремих справах і відмовився від відповідної апеляції. Це автоматично означає, що він мав відбути шість місяців за справу «Бігмаліон».