У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка
Клименко є міністром внутрішніх справ України з 2023 року
фото: npu.gov.ua

Проєкт постанови з'явився на тлі подій після теракту в Києві

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Ініціаторами постанови є нардепи Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко. Текст документа наразі відсутній.

У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка фото 1

Згодом документ має розглянути комітет Ради. Після цього його винесуть у зал для голосування.

Проєкт постанови з’явився на тлі подій після теракту в Києві.

Зауважимо, що 7 лютого 2023 року парламент України призначив Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ.

Клименко навчався у Харківському військовому університеті, закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». До системи МВС Клименко потрапив у 1998 році. На початках проходив службу на посадах психолога та керівника центру практичної психології Департаменту кадрового забезпечення у Харківській області. Згодом захистив дисертацію на здобуття статусу кандидата психологічних наук і доктора психологічних наук. Деякий час перебував у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС в Косові.

З 2011 року Клименко перебував на посадах заступника і начальника управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення МВС. У 2015 році очолив аналогічний департамент в новоствореній Нацполіції, біля витоків якої стояло ще міністерство під керівництвом Арсена Авакова. А далі вже йшов по кар’єрних сходинках у цій структурі: обіймав посаду заступника голови Нацполіції Сергія Князєва, а в 2019 році дослужився до її керівника.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка
У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка
Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»: МЗС зробило заяву
Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»: МЗС зробило заяву
Зеленський анонсував додаткове фінансування армії
Зеленський анонсував додаткове фінансування армії
Де найбільше порушень з боку ТЦК: омбудсмен назвав регіони
Де найбільше порушень з боку ТЦК: омбудсмен назвав регіони
Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
Україна завершила ремонт «Дружби»: деталі від президента
Україна завершила ремонт «Дружби»: деталі від президента

