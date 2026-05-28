Українські пілоти вже навчаються на винищувачах Gripen – міністр оборони Швеції

Швеція назвала терміни постачання літаків



Українські військові вже розпочали навчання для роботи зі шведськими винищувачами Gripen C/D, а перші постачання літаків очікуються на початку наступного року. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі X, інформує «Главком».

За словами міністра оборони Швеції, передача винищувачів стане «новим етапом у розвитку протиповітряної оборони України».

Шведський міністр зазначив, що інтеграція літаків є частиною масштабного 22-го пакету військової допомоги, завдяки якому загальна підтримка України з боку Стокгольма сягнула приблизно €11,8 млрд.

Як повідомив міністр оборони Швеції, підготовка українського авіаційного компонента вже перейшла у практичну площину та буде лише посилюватися.

Навчальний процес: Підготовка українських пілотів та технічного персоналу вже триває, а восени навчання набуде ще більшого розмаху.

Терміни постачання: Отримання винищувачів Gripen C/D планується розпочати на початку наступного року, одразу після завершення всіх процедур отримання необхідних дозволів.

Gripen (Гріпен) – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Швеція створювала цей літак спеціально для оборони від потенційного нападу Росії (СРСР), тому він має унікальні технічні характеристики, які ідеально підходять для нинішніх умов війни в Україні.

«Україна не просто отримує літаки. Україна будує сучасні повітряні сили, здатні воювати, виживати та адаптуватися в найскладніших умовах Європи. Мета чітка: швидше зміцнити Україну зараз та створити сучасні повітряні сили на найближчі десятиліття. Сильніші українські повітряні сили роблять Україну безпечнішою, Європу сильнішою, а простір для агресії Росії – меншим», – написав міністр.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці. На брифінгу після підписання угоди прем'єр країни підтвердив передачу Україні винищувачів JAS 39 Gripen у модифікаціях C/D до 2030 року. Також Швеція надала Україні пакет підтримки в розмірі $2,7 млрд.

Зеленський подякував Швеції за підтримку України. Президент України повідомив, що протягом наступних 10 місяців Україна отримає вже перші винищувачі.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швеції. Він анонсував новий великий пакет оборонної допомоги для України та окремі домовленості щодо винищувачів Gripen.