Сенатор-республіканець заявив, що Іран близький до мирної угоди через рекордне ослаблення

Аліна Самойленко
Грем: Дональд Трамп не дав Ірану створити ядерну зброю. Вони зараз слабші, ніж будь-коли з 1979 року
Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що сама Трамп завадив Ірану отримати ядерне озброєння

Американський сенатор Ліндсі Грем переконаний, що Тегеран наразі перебуває за крок до укладання мирної угоди, оскільки позиції країни ослабли до історичного мінімуму за останні майже пів століття. Про це пише «Главком».

Республіканець критично оцінив дії попередніх адміністрацій Барака Обами та Джо Байдена, звинувативши їх у провальній політиці щодо Ірану. За словами Грема, виділені тоді мільярди доларів Тегеран спрямував на розробку ядерних матеріалів.

Натомість поточні кроки Дональда Трампа він назвав виправленням ситуації, наголосивши, що саме Трамп завадив іранській стороні отримати ядерне озброєння. Сенатор підсумував, що саме нинішня слабкість змушує Іран рухатися до підписання миру.

Як відомо, Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ має затвердити президент США Дональд Трамп. 

Американські та іранські переговірники досягли згоди щодо рамкового документа, який передбачає 60-денний період для продовження припинення вогню і запуску переговорів щодо ядерної програми Ірану. Остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні вищого політичного керівництва.

Нагадаємо, президент СШа Дональд Трамп припустив можливість відмови від підписання домовленостей з Тегераном, якщо інші близькосхідні держави не підтримають його Авраамські угоди, спрямовані на врегулювання відносин із Ізраїлем.

На урядовому засіданні американський президент підкреслив, що такий крок став би вагомим сигналом, додавши, що згадані регіональні гравці мають зробити це заради США. Він також висловив сумнів у доцільності підписання угоди без виконання цієї умови.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. Центральне командування США ці дії назвало оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

