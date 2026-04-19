Блогерка розповіла, чим обслуговування у ресторанах франції відрізняється від українського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Французькі заклади, на думку українки, не бояться диктувати правила гостям
Український сервіс нагадує «теплу ковдру, якою тебе огортають», щойно приходиш до закладу

Сфера послуг у Франції не така привітна, як в Україні. У закладах із відвідувачами тут поводяться досить грубо. Як інформує «Главком», таке враження склалося в українки Карини Цимбук. Своїми спостереженнями вона поділилася у TikTok.

Дівчина, що звикла до українського обслуговування, у французьких ресторанах одразу ж відчула холодок. За її словами, український сервіс нагадує «теплу ковдру, якою тебе огортають», щойно приходиш до закладу. Окрім того, в Україні заклади мають багато правил для працівників і зовсім мало – для гостей.

«Якщо хочеш на перекур – іди за ресторан, аби ніхто не бачив. Багато речей ми робимо у рукавичках, або щипцями. Якщо гість має проблему і поводиться як скажена чихуахуа чи директор цього світу – треба все одно бути з ним максимально лояльним», – поділилася українка.

Окрім того, в Україні офіціанти мають відмінно знати меню, пам'ятати про безглютенові, безлактозні, веганські, вегетаріанські позиції, і також алергени. Натомість французькі заклади, на думку українки, поводяться сміливіше та не бояться диктувати правила гостям.

Наприклад, якщо хочеться посидіти з ноутбуком у кав'ярні, у Франції, спершу потрібно перевірити, чи там немає знака, що це забороняє. Або ж якщо ви замовили каву з собою, а тоді передумали та сіли у закладі, офіціант може попросити вас піти, адже кава з собою іноді буває дешевша.

Офіціанти у Франції можуть палити прямо на літній терасі чи біля входу у заклад, а не ховатися від гостей. Також українка помітила, що тут офіціанти часто погано знають меню.

«Наприклад, я не люблю томатний соус, а моя подруга – веганка. Раніше ми могли уточнити щось з приводу цього в офіціанта, проте зараз навіть не намагаємося. Загалом мені подобається існування балансу між комфортом працівника та гостя, а не підлаштування тільки під останніх», – додала дівчина.

Нагадаємо, українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни. За словами Поліни, багато людей їдуть у Іспанію із завищеними очікуваннями, сформованими блогерами, які показують переважно лише позитивні сторони життя за кордоном. У результаті частина українців згодом розчаровується і навіть шкодує про переїзд.

Також повідомлялося, українка Юлія емігрувала до Канади, де живе вже три роки. Жінка розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. Цим українка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, де вона розповідає про тонкощі еміграції з України в Канаду. 

Блогерка розповіла, чим обслуговування у ресторанах франції відрізняється від українського
