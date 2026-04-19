Блогерка розповіла, чим обслуговування у ресторанах франції відрізняється від українського

Український сервіс нагадує «теплу ковдру, якою тебе огортають», щойно приходиш до закладу

Сфера послуг у Франції не така привітна, як в Україні. У закладах із відвідувачами тут поводяться досить грубо. Як інформує «Главком», таке враження склалося в українки Карини Цимбук. Своїми спостереженнями вона поділилася у TikTok.

Дівчина, що звикла до українського обслуговування, у французьких ресторанах одразу ж відчула холодок. За її словами, український сервіс нагадує «теплу ковдру, якою тебе огортають», щойно приходиш до закладу. Окрім того, в Україні заклади мають багато правил для працівників і зовсім мало – для гостей.

«Якщо хочеш на перекур – іди за ресторан, аби ніхто не бачив. Багато речей ми робимо у рукавичках, або щипцями. Якщо гість має проблему і поводиться як скажена чихуахуа чи директор цього світу – треба все одно бути з ним максимально лояльним», – поділилася українка.

Окрім того, в Україні офіціанти мають відмінно знати меню, пам'ятати про безглютенові, безлактозні, веганські, вегетаріанські позиції, і також алергени. Натомість французькі заклади, на думку українки, поводяться сміливіше та не бояться диктувати правила гостям.

Наприклад, якщо хочеться посидіти з ноутбуком у кав'ярні, у Франції, спершу потрібно перевірити, чи там немає знака, що це забороняє. Або ж якщо ви замовили каву з собою, а тоді передумали та сіли у закладі, офіціант може попросити вас піти, адже кава з собою іноді буває дешевша.

Офіціанти у Франції можуть палити прямо на літній терасі чи біля входу у заклад, а не ховатися від гостей. Також українка помітила, що тут офіціанти часто погано знають меню.

«Наприклад, я не люблю томатний соус, а моя подруга – веганка. Раніше ми могли уточнити щось з приводу цього в офіціанта, проте зараз навіть не намагаємося. Загалом мені подобається існування балансу між комфортом працівника та гостя, а не підлаштування тільки під останніх», – додала дівчина.

