Міністр ВМС США раптово подав у відставку

Іванна Гончар
glavcom.ua
фото: АР

Причини звільнення Фелана офіційно не розкриваються

Міністр Військово-морських сил США Джон Фелан залишив свою посаду з негайним набранням чинності. Про це повідомив Пентагон, не уточнивши причин відставки, передає «Главком».

Речник оборонного відомства Шон Парнелл заявив, що Фелану подякували за службу, а виконувати обов’язки міністра тимчасово буде його заступник Хун Цао.

Відставка відбулася на тлі війни США з Іраном і морської блокади, яку проводить американський флот.  Це вже не перша гучна кадрова зміна в оборонному секторі США останнім часом.

Раніше міністр оборони Піт Гегсет ініціював відставки низки високопоставлених військових. Причини звільнення Фелана офіційно не розкриваються.

До слова, міністерка праці США Лорі Чавес-Деремер залишає посаду після низки політичних та особистих скандалів і переходить до роботи в приватному секторі. 

Читайте також:

Читайте також

Іран звинуватив США у зриві переговорів
Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори
13 квiтня, 01:59
Ціни знову ростуть: інфляція в США набирає обертів
Ціни в США зростають швидше за доходи: наслідки для споживачів
10 квiтня, 14:05
Її шукали як жертву, але Крістіна Марі Планте вирішила просто почати інше життя
США: жінка, яку знайшли після 30 років пошуків, зруйнувала версію слідства своєю історією
5 квiтня, 04:55
Трамп заявив, що збитий американський винищувач не вплине на переговори з Іраном
Трамп заявив, що збитий американський винищувач не вплине на переговори з Іраном
3 квiтня, 23:28
Іран висунув нову вимогу щодо припинення вогню – визнання суверенітету над Ормузькою протокою
Іран підвищує ставки: контроль над Ормузькою протокою як ціна миру
3 квiтня, 15:15
Трамп висунув ультиматум іранській владі після ударів по мосту під Тегераном
Трамп висунув ультиматум іранській владі після ударів по мосту під Тегераном
3 квiтня, 02:57
Трамп знову націлився на Гренландію
Трамп знову націлився на Гренландію
2 квiтня, 14:13
Нетаньягу розкрив деталі спроб ліквідації Трампа Іраном
Іран двічі планував ліквідацію Трампа: подробиці
31 березня, 08:15
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна з Іраном буде довшою, ніж казав Трамп
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
27 березня, 20:43

Політика

Сенат США знову провалив спробу зупинити війну з Іраном
Сенат США знову провалив спробу зупинити війну з Іраном
Білий дім відповів, скільки триватиме перемир'я США та Ірану
Білий дім відповів, скільки триватиме перемир'я США та Ірану
Кремль заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським за певної умови
Кремль заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським за певної умови
Донбас перейменують в «Донніленд»? Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ
Донбас перейменують в «Донніленд»? Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ
Розблокування Ормузької протоки. Зеленський розказав, що роблять українські військові у Лондоні
Розблокування Ормузької протоки. Зеленський розказав, що роблять українські військові у Лондоні
Уряд Литви закликав Зеленського утриматися від заяв про напад РФ
Уряд Литви закликав Зеленського утриматися від заяв про напад РФ

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
21 квiтня, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
21 квiтня, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
