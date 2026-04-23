Міністр ВМС США раптово подав у відставку

Причини звільнення Фелана офіційно не розкриваються

Міністр Військово-морських сил США Джон Фелан залишив свою посаду з негайним набранням чинності. Про це повідомив Пентагон, не уточнивши причин відставки, передає «Главком».

Речник оборонного відомства Шон Парнелл заявив, що Фелану подякували за службу, а виконувати обов’язки міністра тимчасово буде його заступник Хун Цао.

Відставка відбулася на тлі війни США з Іраном і морської блокади, яку проводить американський флот. Це вже не перша гучна кадрова зміна в оборонному секторі США останнім часом.

Раніше міністр оборони Піт Гегсет ініціював відставки низки високопоставлених військових.

