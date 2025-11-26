Французький суд підтвердив вирок експрезиденту Саркозі

Головна Світ Політика
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Верховний апеляційний суд підтвердив обвинувальний вирок Ніколя Саркозі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії
фото: AP

Колишній французький президент відбуватиме шестимісячний термін у вʼязниці

Верховний суд Франції підтримав вирок колишньому президентові Ніколя Саркозі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Справа стосувалась співпраці Ніколя Саркозі з PR-компанією Bygmalion, щоб приховати справжні витрати на його виборчу кампанію у 2012 році. Прокуратура стверджувала, що Саркозі витратив майже 43 млн євро, що майже вдвічі перевищує дозволену суму у 22,5 млн євро.

Суд призначив Саркозі за цією справою один рік позбавлення волі. Шість місяців із цього терміну можна було відбути альтернативним способом – ходити з електронним браслетом, без тримання у в’язниці. Експрезидент подав апеляцію на вирок, що відклало його затримання. Розгляд цієї апеляції тривав кілька років, однак найвищий суд Франції підтримав рішення, зробивши вирок Саркозі остаточним.

Нагадаємо, 70-річного ексглаву Франції, який обіймав цю посаду у 2007-2012 роках, 25 вересня було визнано винним у співучасті у злочинній групі у справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії, але виправдано за звинуваченнями в приховуванні розкрадання держкоштів та пасивної корупції. Суд не встановив факту нелегального фінансування виборчої кампанії 2007 року.

До слова, колишній президент Франції Ніколя Саркозі зіткнувся з неприємними умовами утримання у в'язниці через постійні знущання та спроби завадити йому заснути.

Як повідомлялося, французький суд задовольнив прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

