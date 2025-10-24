Головна Світ Політика
Ув'язнені паризької в'язниці влаштували цькування Саркозі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ув'язнені паризької в'язниці влаштували цькування Саркозі
Трьох ув'язнених взяли під особливий нагляд після глузування з Саркозі
Ув'язнені вигукують образи у бік Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі зіткнувся з неприємними умовами утримання у в'язниці через постійні знущання та спроби завадити йому заснути. Про це пише «Главком» із посиланням на газету Daily Mail.

«Саркозі провів свою першу ніч у в'язниці, наражаючись на глузування через свій зріст (165 см, – «Главком») і крики з боку співкамерників», – наголошується в матеріалі видання.

Повідомляється, що ув'язнені вигукують образи та вимагають колишнього глави держави «показати свою голову». В результаті однієї з подій до Саркозі навіть прийшли двоє поліцейських.

Як пише Euronews, трьох ув'язнених паризької в'язниці Санте було поміщено під особливий нагляд. У вівторок вони глузували з колишнього президента Ніколя Саркозі, який прибув до виправної установи, де відбуватиме п'ятирічний термін за звинуваченням у нецільовому використанні отриманих від Лівії грошей на свою виборчу кампанію 2007 року.

У мережі з'явилися відеоролики, де інші в'язні сміються з екслідера Франції зі словами «О, Сарко, прокинься» і «Ти вбив Каддафі».

В іншому ролику ув'язнений каже, що Саркозі «тільки що прибув, і йому доведеться нелегко». «Ми все знаємо, ми помстимось за Каддафі», – каже людина.

За даними паризької прокуратури, у в'язниці було проведено обшук та вилучено два мобільні телефони.

«Відеозапис показує, що існує небезпека для президента Ніколя Саркозі, і що ми маємо звернути особливу увагу на умови його утримання», – заявив міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен у середу ввечері телеканалу CNews.

За словами Дарманена, троє ув'язнених, допитаних у зв'язку з цими інцидентами, мають постати перед судом. Вони або залишаться в карцері, або будуть переведені до іншої в'язниці. «Ми не збираємося ризикувати», – наголосив Дарманен.

Раніше стало відомо, що прокуратура Парижа розпочала розслідування погроз убивством на адресу колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у в'язниці Санте. 

Нагадаємо, 70-річного ексглаву Франції, який обіймав цю посаду у 2007-2012 роках, 25 вересня було визнано винним у співучасті у злочинній групі у справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії, але виправдано за звинуваченнями в приховуванні розкрадання держкоштів та пасивної корупції. Суд не встановив факту нелегального фінансування виборчої кампанії 2007 року.

Теги: прокуратура Франція президент небезпека Daily Mail Ніколя Саркозі

