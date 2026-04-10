Папа Римський отримав особливий подарунок від Макрона
Макрон та його дружина Бріжит провели у Ватикані близько двох годин
Сьогодні, 10 квітня, президент Франції Еммануель Макрон і Папа Лев XIV провели свою першу зустріч. Вони висловили спільну критику підходу американського лідера Дональда Трампа до війни з Іраном та закликали до дипломатичного вирішення конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.
Макрон та його дружина Бріжит провели у Ватикані близько двох годин, де переговори з понтифіком були присвячені кризі на Близькому Сході, мультилатералізму, зміні клімату та гуманітарним кризам. Обидва лідери публічно засудили дії Трампа щодо війни з Іраном.
Раніше цього тижня Папа Лев XIV назвав погрози Трампа на адресу іранської цивілізації «неприйнятними», а Макрон звинуватив президента США у підживленні нестабільності суперечливими заявами та агресивним тоном.
Наприкінці зустрічі Макрон та Папа Римський обмінялися подарунками. Президент Франції подарував понтифіку футболку французької національної збірної з баскетболу та книгу про відновлення собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року.
Після аудієнції у Папи Макрон також провів переговори з державним секретарем П'єтро Пароліном.
Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп шукає «шлях для відступу», щоб завершити військову кампанію проти Ірану.
Коментарі — 0