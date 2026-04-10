Папа Римський отримав особливий подарунок від Макрона

Наталія Порощук
Макрон зустрівся з Папою Левом
фото: Emmanuel Macron/Х

Макрон та його дружина Бріжит провели у Ватикані близько двох годин

Сьогодні, 10 квітня, президент Франції Еммануель Макрон і Папа Лев XIV провели свою першу зустріч. Вони висловили спільну критику підходу американського лідера Дональда Трампа до війни з Іраном та закликали до дипломатичного вирішення конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Макрон та його дружина Бріжит провели у Ватикані близько двох годин, де переговори з понтифіком були присвячені кризі на Близькому Сході, мультилатералізму, зміні клімату та гуманітарним кризам. Обидва лідери публічно засудили дії Трампа щодо війни з Іраном.

Раніше цього тижня Папа Лев XIV назвав погрози Трампа на адресу іранської цивілізації «неприйнятними», а Макрон звинуватив президента США у підживленні нестабільності суперечливими заявами та агресивним тоном.

Наприкінці зустрічі Макрон та Папа Римський обмінялися подарунками. Президент Франції подарував понтифіку футболку французької національної збірної з баскетболу та книгу про відновлення собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року.

Після аудієнції у Папи Макрон також провів переговори з державним секретарем П'єтро Пароліном.

Ця зустріч стала першою Макрона з Папою Левом XIV.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп шукає «шлях для відступу», щоб завершити військову кампанію проти Ірану.

Теги: Еммануель Макрон Папа Римський Ватикан Франція

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

