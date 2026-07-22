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Мадуро загрожує довічне: суд у США призначив дату розгляду справи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мадуро загрожує довічне: суд у США призначив дату розгляду справи
63-річного Мадуро та його дружину, 69-річну Сілію Флорес, доставили до суду з в'язниці у Брукліні
фото: АР

Президента Венесуели та його дружину звинувачують у змові з метою ввезення кокаїну до США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро постане перед судом у США 1 червня 2027 року. Таке рішення ухвалив федеральний суддя Елвін Геллерштейн під час засідання в Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

63-річного Мадуро та його дружину, 69-річну Сілію Флорес, доставили до суду з в'язниці у Брукліні, де вони перебувають після затримання американськими військовими в Каракасі на початку січня.

Подружжя не визнає своєї провини. Американська прокуратура звинувачує їх у змові з метою ввезення до США тисяч тонн кокаїну. У разі обвинувального вироку Мадуро та Флорес загрожує довічне ув'язнення.

Сам Мадуро під час попереднього судового засідання заявив, що є «невинною людиною» та «конституційним президентом своєї країни», а своє затримання назвав викраденням.

Адвокат президента Венесуели Баррі Поллак повідомив, що захист оскаржуватиме законність затримання Мадуро американськими військовими. За його словами, до початку судового процесу суд має розглянути низку юридичних клопотань.

Під час засідання біля будівлі суду на Мангеттені зібралися прихильники Мадуро. Вони вимагали його звільнення та називали звинувачення сфабрикованими.

Нагадаємо, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Справу розглядає 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн – один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флорес захопили та вивезли з країни.

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Теги: суд Венесуела

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