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Мадуро опублікував фото з американської в'язниці: що привернуло увагу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мадуро опублікував фото з американської в'язниці: що привернуло увагу
Мадуро показався у сірому спортивному костюмі
фото: Nicolas Maduro/X

Мадуро опублікував фото з американської в'язниці: яку цікаву деталь помічено

Екслідер Венесуели Ніколас Мадуро показав фотографії з в'язниці у Нью-Йорку, де його утримують після захоплення американськими силами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

Мадуро опублікував кадри 30 серпня, але часові позначки на знімках вказують 25 червня.

Мадуро опублікував фото з американської в'язниці: що привернуло увагу фото 1
фото: Nicolas Maduro/X

«Хочу, щоб ви знали: ми стоїмо твердо, а наші серця сповнені вашої любові – тієї любові, яка доходить до нас у вигляді молитви, постійних дій, солідарності та справжньої підтримки. Безмежна подяка за кожне слово, за кожен жест, за кожне благословення», – йдеться у дописі.

The Independent підкреслює, що Мадуро опублікував дві фотографії, на яких він зображений у сірому спортивному костюмі, показуючи руками знак миру. Крім того, здається, він схуднув з того часу, як на початку цього року його взяли під варту в США.

Поява фотографій викликала активне обговорення в соцмережах. Користувачі та журналісти, зокрема, запитували, яким чином людина, яка перебуває під вартою у США, змогла зробити та опублікувати фотографії. Можливо, пост зробив хтось з його родичів, що мають доступ до облікового запису у соцмережі X.

Деякі користувачі також звернули увагу на час появи публікації. Фото Мадуро з'явилися через кілька днів після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про угоду з Венесуелою щодо її нафтових ресурсів.

Водночас сама часова позначка на фотографіях свідчить, що вони були зроблені задовго до оголошення цієї домовленості.

Нагадаємо, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес у січні було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Справу розглядає 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн – один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

Сам Мадуро заявив, що є «невинною людиною» та «конституційним президентом своєї країни», а своє затримання назвав викраденням.

Як повідомлялося, президент Венесуели Ніколас Мадуро постане перед судом у США 1 червня 2027 року.

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Теги: в'язниця США Венесуела

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