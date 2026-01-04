Мадуро доставлений до слідчого ізолятора в Брукліні – CNN

Мадуро має постати перед федеральним судом Мангеттена за звинуваченнями у незаконному зберіганні зброї та наркотиків

Президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув до Столичного слідчого ізолятора в Брукліні. Про це CNN підтвердили у Департаменті поліції Нью-Йорка, пише «Главком».

До Мангеттена затриманого доставили гелікоптером, після чого кортеж правоохоронних машин супроводив його до пенітенціарної установи.

Варто зазначити, що в цьому центрі утримання раніше перебували або перебувають інші відомі фігуранти федеральних справ, зокрема Шон «Дідді» Комбс та Сем Бенкман-Фрід.

Наступного тижня Мадуро має постати перед федеральним судом Мангеттена за звинуваченнями у незаконному зберіганні зброї та наркотиків. Тим часом на офіційному акаунті швидкого реагування Білого дому з'явилося відео з поваленим лідером.

У дописі під назвою «Злочинець пішов» видно, як Мадуро у чорній толстовці з капюшоном іде коридором із синім килимом та написом «DEA NYD». На відео зафіксовано момент, де він, імовірно, вітає глядачів словами «З Новим роком».

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.