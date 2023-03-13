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У Підмосков'ї загорівся склад (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Підмосков'ї загорівся склад (відео)
Пожежа на складі в Одинцово
фото: МНС Росії

У будівлі частково обвалилася покрівля

У місті Одинцово Московської області у ніч проти 13 березня загорівся склад. Пожежа поширилася на площу 4320 квадратних метрів. Про це повідомило МНС Росії.

Внаслідок загоряння у будівлі частково обвалилася покрівля на площі дві тисячі квадратних метрів.

У гасінні пожежі задіяно 83 людини та 23 одиниці техніки.

Про загиблих чи постраждалих інформації наразі немає. 

Нагадаємо, що в ніч проти 11 березня у Московській області РФ спалахнув цех із виробництва пластику.

Крім того, 5 березня у Підмосков'ї стався вибух, внаслідок якого почалася пожежа на Московському коксогазовому заводі.

Також 2 березня у передмісті Москви пролунав вибух. Що саме сталося – невідомо, проте вибух було чутно практично у всіх районах міста Коломна. Згодом фахівці екстрених служб Коломни, які виїхали на місце, де, за даними очевидців, стався вибух, повідомили, що нічого підозрілого не виявили.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україні не відомо, що є причиною вибухів у низці регіонів Росії, адже це не її територія.  

Теги: пожежа Москва росія

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