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Вихід Сполучених Штатів з ICPA, нова допомога від Євросоюзу. Головне за 17 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вихід Сполучених Штатів з ICPA, нова допомога від Євросоюзу. Головне за 17 березня
фото: Reuters

Американська влада заявила, що більше не буде продовжувати свою участь в Міжнародному центрі з переслідування злочину агресії проти України

США вийшли з групи, яка розслідує агресію Росії проти України, ЄС схвалив допомогу Україні на €3,5 млрд, суд продовжив запобіжний захід головному психіатру ЗСУ. «Главком» склав добірку новин 17 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

США вийшли з групи, яка розслідує агресію Росії проти України

Сполучені Штати Америки офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.

Американська влада повідомила європейське агентство про те, що вони більше не будуть продовжувати свою участь у Міжнародному центрі з переслідування злочину агресії проти України (ICPA).

Суд продовжив запобіжний захід головному психіатру ЗСУ

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив до 21 квітня тримання під вартою головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю. Він також може внести заставу у понад 49 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Правоохоронці підозрюють посадовця у незаконному збагаченні після початку повномасштабного вторгнення на понад мільйон доларів.

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю, який загинув 26 серпня під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Месю Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)», – йдеться в указі.

Олексій Месь на позивний Мунфіш лобіював передавання Україні винищувачів F-16. Він, та загиблий пілот Андрій Пільщиков на позивний Джус, їздили до США, спілкувалися з медіа та посадовцями. Месь вільно володів англійською – міг на рівних аргументувати потребу в захисті неба. 

СБУ заборонила в’їзд в Україну скандальній румунській політикині

Служба безпеки заборонила на три роки в’їзд в Україну румунській політикині Діані Йованович-Шошоаке, яка публічно озвучувала російські наративи і навіть зверталася до очільника Кремля Путіна із закликами до захоплення українських територій.

Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах. До того ж вона регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

ЄС схвалив допомогу Україні на €3,5 млрд

Рада Європейського Союзу схвалила допомогу Україні на €3,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на заяву на сайті Ради ЄС.

Це вже третій платіж для України в рамках Ukraine Facility. У заяві йдеться, що Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС для отримання платежу. Серед них:

  • проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;
  • підвищення автономності енергорегулятора;
  • спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;
  • ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій);
  • продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.

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Теги: США війна Володимир Зеленський переговори

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